Erba, troppe risse e atti vandalici: aumentano i controlli in zona stazione

In alcuni punti nevralgici di Erba, in particolare modo vicino alla stazione e in piazza Padania, si stanno svolgendo dei servizi di controllo a largo raggio utilizzando sia militari di Erba, con presenza della Stazione Mobile, sia con pattuglie arrivate da fuori.

A seguito degli arresti della scorsa settimana si è evidenziata una necessità di maggiore controllo nei luoghi interessati e la Compagnia di Como ha quindi deciso di procedere per la sicurezza dei cittadini, programmando controlli almeno 3 o 4 volte a settimana.

Questa decisione sarà sicuramente stata influenzata dalle risse di 5 giorni fa proprio davanti alla stazione, situazione che è degenerata poi in un attacco contro i carabinieri che hanno riportato anche delle contusioni. In quell'occasione furono arrestati un uomo e una donna per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Ma la zona è anche tristemente nota come luogo di spaccio di droga e atti vandalici.