Crolla il tetto: abitazione inagibile all'interno del golf club di Cassina Rizzardi

Spavento a Cassina Rizzardi nella serata del 6 settembre 2023 per il crollo del tetro di un'abitazione. I vigili del fuoco di Como e Appiano Gentili sono dovuti intervenire intorno alle ore 22 per la messa in sicurezza della copertura di un'abitazione situata all'interno del residence Golf Club di Monticello. Nessuna persona è rimasta ferita, tuttavia a seguito del crollo l'abitazione è stata dichiarata inagibile.