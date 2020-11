Via Leoni, spacca il finestrino di un'auto e tenta il furto: condannato ed espulso

Alle ore 22,15 di ieri, 12 novembre, una volante della Questura di Como si trovava in via Leone Leoni, in quanto era arrivata una chiamata per una richiesta di intervento urgente perchè qualcuno stava tentando di rubare qualcosa da una macchina parcheggiata.

Una volta giunti sul posto gli agenti hanno subito notato il vetro posteriore destro dell'auto rotto e all'interno dell'abitacolo un uomo intento a rovistare. L'uomo è stato subito bloccato e accompagnato in Questura dove è stato identificato. Si tratta di R.H., classe 1980, tunisino segnalato per immigrazione clandestina, furti e irregolare in Italia. Aveva numerosissimi alias con cui si faceva chiamare per non essere identificato. Il 40enne è stato processato per direttissima e condannato a 3 mesi di reclusione. Sussistendo i presupposti di legge e per l'attuale emergenza sanitaria, R.H. è stato espulso con ordine di abbandonare entro 7 giorni lo Stato.