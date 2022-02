Como, piazza Vittoria gremita per la Pace

Oggi sabato 26 febbraio anche Como è scesa in piazza per manifestare contro la guerra in Ucraina. In piazza Vittoria si sono trovate un migliaio di persone tra cui il candidato sindaco Barbara Minghetti, Bruno Magatti di Civitas, Lissi e Fannetti (PD).

La manifestazione era stata annunciata il 24 febbraio, dopo l'invasione della Russia in Ucraina.

Associazioni, Reti, Comuni e singoli cittadini si sono riuniti per portare avanti percorsi di sensibilizzazione e educazione alla pace: insieme ai movimenti pacifisti italiani e di altri paesi dicono NO alla guerra, alle violenze e all’uso delle armi nei paesi ai confini dell’Europa, come in tutte le zone del mondo in cui ci sono guerre e violazione dei diritti.

"Ci schieriamo per una soluzione pacifica dei contrasti ottenuta con il confronto, il dialogo e la negoziazione fra le parti in causa. Chiediamo agli organismi nazionali e internazionali di intervenire con tutta la loro influenza perché non si degeneri in atti bellici e violenti che possono provocare il coinvolgimento di altre nazioni e un allargamento delle ostilità".

"Chiediamo all’Italia e all’Europa di prendere iniziative urgenti e significative da una posizione di neutralità attiva, per ottenere una de-escalation immediata della tensione e avviare la ricerca di un accordo politico negoziato nel rispetto della sicurezza e dei diritti di tutte le popolazioni coinvolte, chiarendo la propria indisponibilità a sostenere avventure militari che aumenterebbero le spese militari a danno di altre spese più necessarie e urgenti. Le nazioni coinvolte sono detentrici di armi nucleari, il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il trattato per la proibizione delle armi nucleari ratificato da più di 50 nazioni nel mondo, l’Italia non è fra queste; chiediamo all’Italia di ratificare il trattato e di farsi portavoce presso le altre nazioni perché anch’esse aderiscano".