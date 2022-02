Disordini in città e traffico bloccato dopo Como-Pisa: Daspo per tre tifosi comaschi

Non sono rimasti impuniti i tifosi che al termine della partita di calcio Como- Pisa, dello scorso 5 dicembre, avevano generato disordini in città, imponendo la chiusura al traffico della tangenziale per più di mezz’ora.

L’attività della Questura ha permesso di dare un nome al gruppetto di tifosi lariani che si erano avvicinati agli autobus dei "rivali" pisani, determinando la loro immediata reazione.

Il Questore di Como ha emesso tre provvedimenti Daspo a carico di altrettanti tifosi della squadra Calcio Como 1907.

Questi provvedimenti sono stati regolarmente notificati agli interessati e impediranno loro di poter accedere allo Stadio per un periodo basato sui filmati a disposizione della Questura.

Dalla visione del materiale video è stato possibile ricostruire gli eventi che li hanno visti protagonisti. I tre tifosi insieme a pochi altri ultras, al termine del match, erano fermi nei pressi del distributore di benzina in viale Rosselli e, mentre era in corso il deflusso dei mezzi utilizzati dalla tifoseria ospite, sono avanzati velocemente verso l'incrocio tra viale Recchi e via Veneto, inveendo con fare minaccioso e provocatorio nei confronti dei supporters pisani, che vedendoli hanno risposto alle provocazini fermando gli autobus.

Una volta scesi hanno tentato di avvicinarsi ai tifosi locali. L’atteggiamento provocatorio e minaccioso messo in atto dal gruppo di tifosi del Como ha creato disturbi all’Ordine Pubblico tali da costringere gli agenti impiegati a farli indietreggiare verso viale Masia, e far risalire sui mezzi di trasporto i tifosi pisani, bloccando, di fatto, il traffico delle auto in città.

Al termine dell’istruttoria è stato deciso che due giovani poco più che diciottenni, residenti in provincia, non potranno tifare allo stadio la loro squadra del cuore per un anno, mentre il terzo tifoso, storico ultras residente fuori provincia, è destinatario di un divieto di un anno e sei mesi.

Non meno dure saranno le dispisizioni verso la tifoseria pisana, per la quale sono in corso accertamenti volti all’identificazione di 10 tifosi, che nell’occasione hanno mostrato una reazione particolarmente minacciosa.