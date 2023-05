Celine ha 16 anni ed è scomparsa da 5 giorni: si cerca anche a Como

La polizia cantonale ha diramato un appello per la scomparsa di Orci Céline, cittadina svizzera e domiciliata in Canton Ticino a Gordevio. Non si hanno sue notizie dalle 19.35 dello scorso 26 maggio.

Descrizione

Céline ha la carnagione bianca, età apparente anni 16, corporatura snella, altezza cm 155, peso kg 55, viso ovale/rotondo, occhi azzurri i, labbra carnose, naso concavo con piercing, orecchie ovali, capelli biondi, lingua madre italiano.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni neri, giacca nera, scarpe nere Nike, borsa e zaino.

In caso di rintraccio avvisare il Comando della polizia cantonale allo 0848 25 55 55