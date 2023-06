Ritrovata a Milano la ragazza di 16 anni scomparsa dieci giorni fa dal Canton Ticino

Aggiornamento: La ragazza è stata ritrovata a Milano nella serata di ieri 6 giugno verso le ore 20.00 in buone condizioni fisiche.

Non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito.

La scomparsa

La polizia cantonale aveva diramato un appello per la scomparsa di Céline, cittadina svizzera e domiciliata in Canton Ticino a Gordevio. Non si hanno sue notizie dalle 19.35 dello scorso 26 maggio.

Céline al momento della scomparsa indossava pantaloni neri, giacca nera, scarpe nere Nike, borsa e zaino.