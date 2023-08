200 gradini per uscire di casa: i vigili del fuoco trasportano l’anziana

I vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti oggi 31 agosto a Carate Urio intorno alle 11. Qui, in via Vercesi, hanno aiutato un'anziana di 80 anni che necessitava di andare in ospedale per alcuni accertamenti. Il problema però era che la strada d'accesso alla sua casa è formata da 200 gradini anche piuttosto ripidi. I pompieri quindi l'hanno trasportata con la barella portantina.