Turista si perde sul sentiero a Brunate: ritrovata nel pieno della notte

Brutta avventura per una turista polacca che ieri 3 gennaio era uscita per una passeggiata a Blevio, frazione Sopravilla. Non vedendola rientrare intorno alle 17 sono stati i suoi parenti a dare l'allarme. La donna si era persa sul sentiero che da Brunate va al Montepiatto. Scattate le ricerche la turista è stata trovata dai vigili del fuoco (specialisti Saf) e dal soccorso alpino alle 2 di notte. Nonostante fosse molto provata ha rifiutato il ricovero.

Intervento a Dizzasco

Sempre nella giornata di ieri un'altra donna è stata soccorsa a Dizzasco dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. È stata recuperata dopo essere caduta fuori dal sentiero nel bosco, non lontano da via Mulini. La 47enne è stata poi trasportata all'ospedale di Menaggio con lievi ferite.