Nel bosco con cocaina, eroina e soldi in contanti: arrestati due pusher con "le mani in pasta"

Droga, denaro in contanti, bilancini di precisione: questo si trova in molti boschi del Comasco dove la lotta contro lo spaccio continua incessantemente. Ieri 5 agosto nell'area boschiva del comune di Brenna i militari di Mariano Comense, guidati dal capitano Michele Gerolin e con il supporto degli squadroni Cacciatori di Sicilia hanno sorpreso in flagranza di reato due uomini. Si tratta di due cittadini stranieri del Marocco di 25 e 36 anni, entrambi senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e pregiudicati, inoltre il 25enne era già destinatario di un altro provvedimento restrittivo di più di 5 anni, sempre in materia di stupefacenti.

I due stranieri alla vista dei militari hanno cercato di scappare nella vegetazione, ma venivano bloccati da un dispositivo che era stato appositamente predisposto.

In seguito alla perquisizione personale e del bivacco, sono stati trovati droga e denaro, in particolare venivano sequestrati circa 96,34 grammi di hashish, 41,67 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, del materiale per confezionamento dosi e 600 euro in contanti. I due sono stati arrestati. L'ottimo lavoro dei carabinieri e delle forze dell'ordine impegnate in queste operazioni per liberare i boschi dai bivacchi della droga sta funzionando. "Ma perché molte delle persone arrestate dopo pochi mesi o pochi giorni vengono rilasciate? Perché se sono irregolari e delinquono sono ancora in Italia?". Queste i commenti e le domande che molto spesso seguono a notizie come questa. Sicuramente la Legge verrà applicata nel modo corretto ma sono in molti i cittadini esasperati che vorrebbero riappropriarsi dei boschi.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la medesima intensità.