Blitz antidroga, 40 militari nei boschi, elicottero sul cielo di Lambrugo: 24h contro lo spaccio. Foto e video

Un vero blitz dei carabinieri oggi 10 ottobre a Lambrugo, per smantellare la rete di spaccio di droga e dare un forte segnale ai pusher che da molti mesi, troppi, occupavano con bivacchi i boschi intorno alla Statale Briantea (SS 342). Camionette e volanti sono state posizionate quasi tutto il giorno in quello che è stato definito come l'ingresso al supermarket della droga. Molte le auto fermate. Una quarantina di militari hanno effettuato in modo massiccio il rastrellamento nei boschi, con l'utilizzo dell'elicottero. Impiegati i militari del Nor al Comando del Tenente Diego Bonavera e i militari della Stazione di Lurago d'Erba al Comando del Luogotenente Mastroianni. I controlli sono andati avanti tutta la giornata.

Un impiego notevole di mezzi e forze che ha risposto prontamente alle richieste dei cittadini esausti per la situazione in essere. Grande impegno anche da parte del Comune e della giunta di Lambrugo che, lo scorso 28 settembre, hanno incontrato a porte chiuse il Prefetto per discutere circa la spinosa questione. Cittadini, istituzioni e forze dell'ordine si sono mossi all'unisono per restituire dignità e sicurezza a un paese di poco più di 2000 abitanti che stava diventando teatro di disagi. Forse non tutto si può risolvere con un solo intervento massiccio, certamente è un segno inequivocabile da parte delle forze dell'ordine e un'iniezione di fiducia per i lambrughesi. I bivacchi smantellati, più di uno, erano delle vere e proprie postazioni: materassi, coperte, sedie a sdraio, tende raffazzonate tra gli alberi dove gli spacciatori stavano tutta la notte a vendere droga.