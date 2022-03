Perde il controllo dell'auto (nuova) e si schianta contro la rotatoria: ferito 35enne di Arosio

Nei guai un 35enne di Arosio che poco dopo la mezzanotte si è schiantato con la sua auto fresca di concessionaria a Giussano, all'altezza dell'incrocio con viale Monza. Con la sua Volkswagen Scirocco, da poco acquistata è uscito fuori strada andando a sbattere alla rotonda. Fortunatamente l'uomo non ha riportato ferite gravi. Le dinamiche dell'incidente sono al al vaglio degli inquirenti. L'uomo è stato sottoposto all'alcoltest: il suo tasso alcolemico era superiore a quanto previsto dalla legge ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria, gli è stata ritirata la patente e l'auto è stata sequestrata. Sul posto i carabinieri della stazione di Verano Brianza, i vigili del fuoco di Seregno, e i soccorritori del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con l'ambulanza in codice giallo anche se non è stato necessario trasportare il 35enne in ospedale.