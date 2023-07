È decollato da Verzago poi, intorno alle 10.45, si è quasi schiantato al suolo in una zona impervia di Caglio. Il pilota 52enne dell'aliante è rimasto ferito in modo piuttosto serio ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino ed elisoccorso del 118 di Como che ha trasportato il pilota ferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.