Incidente a Alzate Brianza, perde il controllo della moto: Alessandro è morto a 39 anni

Non si esclude possa essere stato un malore la causa per cui Alessandro Cianci alla guida della sua moto, abbia prima sbandato per poi cadere a terra. L'incidente dove il 39enne ha perso la vita è avvenuto ieri 3 gennaio ad Alzate Brianza, intorno alle ore 14 in via IV novembre, tra il semaforo e la rotatoria in direzione Como. Sono stati alcuni automobilisti a chiamare i soccorsi, avendo assistito alla caduta del centauro. I soccorritori giunti sul posto lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù, ma non c'è stato nulla da fare. Ai carabinieri di Lurago d’Erba il compito di ricostruire le intere dinamiche del sinistro dove non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli. Sarà il pubblico ministero a decidere se disporre l'autopsia.

Abitava a Giussano, in provincia di Monza e Brianza.