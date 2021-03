627 rigogliose piante di marijuana in un capannone: arrestato 30enne di Lomazzo

Sono state arrestate due persone D.D.A, classe 1991 di Lomazzo e L.C.G, classe 1988 di Varese: l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione Carabinieri di Lomazzo, infatti, dopo un'attività investigativa hanno trovato una vera piantagione di marijuana, composta da 627 piante in un capannone.

Il provvedimento pre-cautelare è stato eseguito nel comune di Gorla Maggiore, dopo due settimane di osservazione e pedinamenti che partivano proprio da Lomazzo (dove uno dei due ha la residenza) e hanno infine condotto gli agenti al capannone industruale. Il capannone era a sua volta suddiviso in 5 serre, ciascuna coperta da teloni e tende. C'erano inoltre lampade riscaldanti, ventilatori, umidificatori e sistemi di corretta tenuta per far crescere più rigogliosa che mai la canapa indiana o marijuana.

I due, si legge nel comunicato, si sono dunque dedicati a far sì che le piante crescessero rigogliose e consentissero

di raccogliere sostanza stupefacente che sarebbe stata destinata a rifornire i territori della “bassa comasca”.

Un business davvero imponente quello organizzato e che avrebbe fruttato, qualora non fossero stati scoperti, centinaia di migliaia di euro.

Una prima indicazione è stata fornita anche dalle perquisizioni domiciliari effettuate nelle abitazioni dei due rei: in una di queste, sequestrati ben 17 mila euro ritenuto un “piccolo” parziale provento dell’attività illecita posta in essere.

I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.