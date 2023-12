4 chili di cocaina a settimana non bastavano: dallo spaccio di droga nell'Erbese alla banda di trafficanti del Nord Italia

La polizia di Stato di Como ha arrestato cinque persone accusate di essere coinvolte, in concorso, in attività di spaccio e traffico internazionale di stupefacenti. Durante l'operazione, sono state denunciate altre 10 persone legate agli arrestati.

Le indagini

L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, è stata condotta dalla squadra mobile della questura lariana e ha preso avvio nei primi mesi del 2023, quando è stata individuata un'organizzazione di spacciatori di cocaina che operava principalmente nei comuni di Orsenigo, Erba e Anzano del Parco. Le indagini hanno successivamente coinvolto i fornitori di questo gruppo, portando alla scoperta di un sodalizio criminale composto da individui di origine marocchina con sede a San Giuliano Milanese. Questo gruppo, attivo dal marzo 2023 fino alla data odierna, riforniva regolarmente spacciatori della stessa etnia operanti in zone rurali e boschive della Lombardia, del Piemonte e dell’Emilia Romagna, nonché gruppi di spacciatori itineranti. Gli investigatori hanno scoperto che il gruppo di San Giuliano Milanese aveva a disposizione oltre 4 kg di cocaina alla settimana e che questa quantità non era sufficiente per soddisfare la domanda dei vari gruppi di spacciatori che riforniva.

Arresti e sequestri di droga

Nel corso delle investigazioni sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Como nove arresti nei confronti di altrettanti cittadini marocchini e un arresto di una cittadina italiana, tutti per detenzione a fini di spaccio di cocaina, nelle province di Como, Lodi, Milano, Cremona, Varese, Alessandria, Bergamo e Lecco. Allo stesso tempo, sono stati sequestrati oltre 6,5 kg di cocaina, quantità significative di hashish ed eroina, e circa 14mila euro in contanti. Le intercettazioni ambientali hanno anche permesso di prevenire un tentativo di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con il sequestro di più di 5,5 kg di cocaina trasportati dalla Spagna in Italia in un'auto con doppiofondo. Le intercettazioni hanno anche rivelato un'intensa attività di spaccio al dettaglio, con oltre 3.600 cessioni di cocaina registrate solo nella provincia di Como.

Gli arrestati, colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Lodi, sono stati rintracciati e arrestati oggi (1 dicembre 2023). Saranno ora portati presso i carceri di Milano-San Vittore e Cremona, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente e in attesa della verifica delle accuse. Durante l'esecuzione delle ordinanze, è stato rinvenuto un etto di cocaina e circa 30mila euro in contanti.