Norme anti-covid, chiuso l'Iper di Grandate

Dopo l'Esselunga di Como anche l'Iper di Grandate cade nella trappola delle norme anti-covid. Il supermercato è stato infatti chiuso ieri dai carabinieri per qualche ora. Non si conoscono esattamente le motivazioni, ma il provevdimento riguarda, come detto, le normative inerenti al decreto anticovid del 25 marzo 2020. La direzione di Iper ha però confermato che oggi il punto vendita risulta regolarmente aperto.