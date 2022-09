La bolletta del gas potrà essere mensile non soltanto bimestrale, come avvenuto fino ad oggi. La novità è stata annunciata dall'Arera, l'Autorità per l'energia, che ha così accolto una delle richieste avanzate dall'Unione nazionale consumatori nella consultazione sulla delibera di luglio sui nuovi metodi di determinazione delle tariffe per il mercato tutelato. Nella delibera l'Authority spiega che la modifica ha tenuto conto dell'esigenza "dell'introduzione di una periodicità di fatturazione mensile per il servizio di tutela, almeno per i clienti finali con soglie di consumo più elevate (come nel caso di clienti che usano il gas per riscaldamento) e almeno per il semestre invernale da ottobre a marzo" e inoltre "dell'esigenza di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell'ambito del servizio di tutela così da permettere ai clienti finali di conoscere piu' frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi".

L'Autorità rileva come "sia opportuno prevedere una deroga all'attuale regolazione di cui al Tif in tema di frequenza di emissione delle bollette sintetiche per i clienti riforniti nel servizio di tutela gas, prevedendo che, laddove i sistemi di fatturazione lo consentano, gli esercenti possano emettere la bolletta su base mensile". Giovedì è previsto l'aggiornamento tariffario trimestrale per la luce. Per il gas invece l'aggiornamento di ottobre sarà ex post e stabilito entro il secondo giorno lavorativo del mese di novembre sulla quotazione media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso del mese precedente.

Le bollette del gas diventano mensili

"Grazie a noi, sarà possibile avere anche nel mercato tutelato del gas fatture mensili, invece che bimestrali. Un passo avanti molto importante per evitare bollette insostenibili per le famiglie o possibili conguagli esagerati". Così Marco Vignola, responsabile del settore energia commenta la delibera Arera che ha modificato la delibera n. 374 sul prossimo aggiornamento del mercato tutelato, previsto per giovedì, accogliendo parte delle proposte che l'Unione Nazionale Consumatori ha presentato. "Non recepita, invece, la proposta che il prezzo del gas sia stimato ex ante mensilmente da Arera. Questo vuol dire che giovedì, in occasione dell'aggiornamento dei prezzi del mercato tutelato ci sarà solo il nuovo prezzo della luce, ma non quello del gas che, per il mese di ottobre, sarà reso noto da Arera solo ex post, entro il secondo giorno lavorativo del mese di novembre" prosegue Vignola.

"A differenza di altre associazioni, l'Unc condivide la nuova metodologia di definizione del prezzo di Arera, perché in tal modo si potrà evitare di far pagare ai consumatori il prezzo folle del gas avuto nel mese di agosto che avrebbe mandato definitivamente in tilt i bilanci delle famiglie, e si potrà beneficiare di un immediato trasferimento degli effetti di eventuali iniziative nazionali ed europee. La nuova stima, infatti, sarà fatta sui prezzi del mese di fatturazione, ossia fattura di ottobre e prezzo Psv di ottobre" aggiunge Vignola.

"Speravamo, però - conclude Vignola - di attenuare il problema di non poter far sapere con certezza alle famiglie, all'inizio del mese, prima di consumarlo, quanto costerà loro effettivamente il gas, con il rischio di avere poi conguagli insostenibili. Un pericolo per fortuna mitigato grazie al fatto che ora i venditori potranno fare fatture mensili, ma non del tutto eliminato".

Il Codacons dice no: "Scelta folle"

"L’invio mensile delle bollette del gas produrrà un aggravio di costi a carico dei consumatori, così come l’aggiornamento mensile e non più trimestrale delle tariffe, che rappresenta una scelta dannosa per gli utenti": tuona il Codacons che contesta la decisione di Arera e annuncia il ricorso al Tar contro "qualsiasi decisione dell’Autorità che dovesse modificare il periodo di fatturazione del gas".

"Questo perché - prosegue la nota del Codacons - l’invio mensile delle bollette non solo non determinerà alcun vantaggio per gli utenti, non avendo alcun effetto sulle tariffe, ma produrrà un aggravio dei costi a carico delle società fornitrici, costi che saranno scaricati sui consumatori finali. Per tale motivo il Codacons, dopo aver impugnato al Tar del Lazio l’aggiornamento mensile delle tariffe del gas - che pone gli utenti nelle condizioni di risentire maggiormente della volatilità delle quotazioni energetiche, subendo magari forti aumenti del gas quando aumentano i consumi e ottenendo riduzioni delle tariffe quando fanno meno uso di gas - impugnerà anche eventuali decisioni sull’invio mensile delle bollette":

Assoutenti: "Misura inutile ed inefficace"

Gelida anche la reazione di Assoutenti: "Il passaggio dalle bollette bimestrali alle bollette mensili, per quanto sia un atto dovuto e scontato, rappresenta una misura del tutto inutile ed inefficace sul fronte delle tariffe e non apporterà alcun concreto beneficio alle famiglie italiane". "Nella situazione attuale i cambiamenti decisi da Arera sul fronte della frequenza delle bollette e del calcolo delle tariffe del gas rischiano di avere un effetto boomerang per gli italiani, portando a nuovi rincari a danno delle famiglie - spiega il presidente Furio Truzzi - L’estrema volatilità dei prezzi rende un vero e proprio azzardo sia la scelta di basare il nuovo calcolo delle tariffe sul mercato Psv, dove le quotazioni sono in media più elevate rispetto al mercato Ttf finora utilizzato per gli aggiornamenti trimestrali, sia quella di aggiornare mensilmente, e non più ogni 3 mesi, le tariffe del gas, esponendo così le famiglie a nuovi rincari delle bollette. Arera e il Governo farebbero bene a spiegare ai cittadini come mai, nonostante la pressione dei partiti politici, ancora non sia stato fatto nulla in Italia per disallineare i prezzi del gas da quelli dell’energia, attenuando così gli aumenti e la spesa delle famiglie".