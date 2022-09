Riscaldamento a Como, ecco quando si potranno accendere i caloriferi

La stretta ci sarà. Poi certamente resterà da capire quali controlli verranno effettuati, soprattutto per le temperature consentite, in funzione del nuovo piano del ministero della Transazione ecologica al fine di limitare gli effetti del caro gas. In particolare la misura che riguarda direttamente le abitazioni e i condomini attraverso la stretta sull’uso del riscaldamento, che naturalmente varia a seconda della collocazione geografica del ogni singolo comune. L'Italia è dunque suddivisa in sei zone e la provincia di Como ricadrebbe in due fasce: la zona E e la zona F (quella prevista per le comunità montane).

Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale prevede quindi che i limiti di funzionamento degli impianti di riscaldamento siano ridotti di 15 giorni per quanto riguarda il periodo di funzionamento (slittando di 8 giorni la data di accensione e anticipando di 7 giorni la data di spegnimento) e di 1 ora per quanto attiene poi alla durata giornaliera di accensione. In sintesi per regolare i teromostati: per la zona E 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile; per la zona F il documento del ministero non prevede invece alcuna limitazione.

Il documento del ministero porta anche alcuni suggerimenti comportamentali sempre destinati alla riduzione dei consumi energitici che non riguardano solo il gas ma anche e soprattutto la corrente elettrica.

Misure comportamentali (a costo zero)

Le misure comportamentali a costo zero sono implementabili attraverso una campagna di sensibilizzazione, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ENEA, al fine di suggerire una serie di comportamenti virtuosi che potranno contribuire, anch’essi, a limitare il consumo di energia con riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi anche sull’ambiente. L’obiettivo è promuovere comportamenti consapevoli e intelligenti nel consumo di gas e di energia elettrica, che incidano non solo sul contenimento della domanda di gas e sugli stessi costi in bolletta degli utenti ma anche sulle politiche di decarbonizzazione. Tra i comportamenti da promuovere quelli della riduzione della temperatura e della durata delle docce, l’utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo, l’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e la riduzione del tempo di accensione del forno, l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione, lo spegnimento o l’inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza, non lasciare in stand by TV, decoder, DVD, la riduzione delle ore di accensione delle lampadine. Da tali misure a costo zero può aversi un risparmio, da stime ENEA, fino a 2,7 Smc (non si considerano le misure per il raffrescamento, in quanto non si riferiscono al periodo di riduzione). Potranno inoltre essere implementate anche misure ad hoc per l’amministrazione pubblica. Saranno attivati monitoraggi su edifici pubblici, impianti condominiali, locali commerciali, punti a maggiore consumo, mediante il rilevamento dei dati giornalieri di consumo a livello di reti di distribuzione gas cittadine per valutare la risposta volontaria degli utenti, utilizzando i dati orari di prelievo ai punti di connessione tra le reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che sono costantemente monitorati.

Misure comportamentali (con investimento iniziale)

Ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono investimenti anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio con investimenti per la sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas, installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda, sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led. Enea ha calcolato un risparmio di circa 1 miliardo di Smc. Tali misure ricadono già in buona parte in regime assistito (detrazioni fiscali, conto termico…), ma richiedono un certo periodo di tempo per la determinazione degli effetti ai fini della riduzione della domanda. Si assume cautelativamente un impatto sul risparmio nel periodo considerato di 200 milioni di Smc, a fronte di un potenziale superiore a 1 miliardo di Smc.