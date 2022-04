Come organizzare le pulizie di primavera in ogni camera

L’arrivo della primavera coincide con la voglia di rinnovare il nostro guardaroba, ma anche la casa e il modo più efficace per far risvegliare l’appartamento dal torpore invernale sono le immancabili pulizie di primavera.

Tra il cambio degli armadi e le varie attività per rinfrescare casa, possiamo sentirci sopraffatti, ma se organizziamo bene il lavoro e utilizziamo gli elettrodomestici giusti riusciremo ad avere un appartamento pulito e profumato con poco sforzo.

Stabilire le priorità e le tempistiche

Le pulizie di primavera sono impegnative e per portarle a termine senza lasciare il lavoro a metà, bisogna organizzarsi stilando un elenco delle cose da fare così da avere sempre sotto controllo i progressi.

Oltre a farsi aiutare dai membri della famiglia, così da dividere i compiti, è importante procedere una stanza alla volta in modo da iniziare e finire una singola camera in una giornata.

Inoltre, darsi una tempistica è importantissimo perché per fare le pulizie velocemente e portare a termine il nostro compito, non possiamo sfruttare i ritagli della giornata. Naturalmente più il livello di sporco è intenso, più ci vorrà tempo, mentre se si è costanti con le pulizie nel corso dell’anno, sarà molto più semplice pulire casa.

Utilizzare prodotti specifici

Quando si procede con le pulizie, riuscire a ottenere una casa pulita e splendente è importante, però anche le superfici devono essere rispettate. Aspirapolvere e lavapavimenti sono indispensabili, ma i vari accessori devono essere adatti ai differenti materiali. Lo stesso vale per le spugne: quelle abrasive non possono essere utilizzate su superfici delicate, al contrario i panni in microfibra catturano lo sporco senza rovinare i mobili.

Pulizie di primavera in cucina

La prima cosa da fare quando si decide di pulire una stanza, è iniziare dalla parte alta perché lo sporco si deposita verso il basso, quindi per prima cosa dobbiamo lavare le tende in lavatrice. Per i vetri bisogna utilizzare i panni specifici o semplicemente vecchi giornali, l’importante è farlo evitando di avere il sole diretto per non lasciare antiestetici aloni.

Per l’infisso, i profili e le guarnizioni devono essere puliti con un panno umido e prodotti non aggressivi. Come i vetri, anche le tapparelle raccolgono lo sporco perché esposte alle intemperie e allo smog. Per rimuovere efficacemente la polvere ed eliminare i batteri, il vapore è la nostra arma infallibile.

Ora è arrivato il momento di dedicarsi alla cucina, una volta svuotati tutti i pensili, con un panno umido e un composto a base di acqua e aceto possiamo pulire tutte le superfici. Prima di rimettere all’interno il cibo e gli oggetti dobbiamo ricordare di asciugare per bene.

A questo punto si può passare a pulire il frigo con acqua e aceto dopo averlo svuotato. Infine, dobbiamo dedicarci al forno con una miscela di acqua calda, bicarbonato, sapone di Marsiglia e olio essenziale di limone.

Pulizie di primavera in bagno

Anche qui, come prima cosa dobbiamo smontare la tenda e lavare i vetri. Poi dobbiamo svuotare tutti i piani, lo specchio e i cassetti e pulire le superfici con acqua calda e qualche goccia di detersivo.

Per rendere il bagno davvero brillante non bisogna dimenticarsi delle piastrelle, del box doccia e del calorifero. Inoltre, per pulire anche i punti difficili possiamo utilizzare uno spazzolino da denti vecchio e una soluzione composta da acqua e bicarbonato.

Pulizie di primavera in soggiorno

Come in ogni camera, i vetri e le tende hanno la priorità, successivamente dobbiamo dedicarci alla libreria. In questo caso dobbiamo svuotarla, fare una selezione di ciò che vogliamo tenere e pulire le superfici con un panno in microfibra. Quando abbiamo asciugato tutto, potremo rimettere i libri al suo interno.

L’altro elemento importante è il divano: se questo è foderato dobbiamo semplicemente togliere il rivestimento e lavarlo in lavatrice, mentre con l’aspirapolvere eliminiamo la polvere dalla struttura. Se il divano non è sfoderabile, possiamo utilizzare la scopa a vapore o procedere con la pulizia a secco. È necessario spargere il bicarbonato sulla superficie, lasciarlo agire per un paio di ore e poi rimuoverlo con l‘aspirapolvere.

Caloriferi, quadri e punti luce non devono essere dimenticati e una volta pulito tutto, potremo passare ad aspirare e lavare il pavimento.

Pulizie di primavera in camera da letto

Tende e pulizia delle finestre hanno la priorità come è successo nelle altre stanze, successivamente dovremo procedere con gli armadi, effettuando il cambio di stagione. Questa può essere una buona occasione per fare decluttering, liberandosi di ciò che non si utilizza più o che occupa spazio.

Anche i materassi devono essere puliti da entrambi i lati. In questo caso utilizziamo un apparecchio specifico, oppure possiamo cospargere la superficie con il bicarbonato, lasciando agire per un paio di ore per poi passare l’aspirapolvere.

