Come eliminare le ragnatele in casa con prodotti naturali

Secondo antiche credenze quando troviamo un ragno in casa, non dobbiamo ucciderlo, perché porta fortuna. Questa convinzione è legata alla natura degli insetti, infatti sono estremamente laboriosi, tessono le tele con pazienza, la stessa che impiegano quando vanno a caccia delle loro prede, proprio queste caratteristiche sono considerate sinonimo di ricchezza. Inoltre, i ragni, sono efficaci contro insetti fastidiosi come zanzare e blatte. Anche se sono sono sinonimo di fortuna, averli in giro per casa non sempre è piacevole e la presenza di ragnatele in differenti punti dell’appartamento, può dare un senso di sporco e disordine all’ambiente, tanto da essere spinti ad eliminare.

Per liberarci delle ragnatele, i prodotti naturali e le piante sono il rimedio più efficace, scopriamo alcuni trucchetti.

Come eliminare le ragnatele

I luoghi preferiti dai ragni per tessere le loro tele sono i termosifoni, la parte posteriore dei mobili, i lampadari, i soffitti e le crepe nei muri. Proprio in quest’ultimo caso è importante chiudere i fori con lo stucco o il silicone così da evitare che i ragni possano infilarsi al loro interno ed entrare in casa.

Fatto questo dobbiamo rimuovere le ragnatele, per eliminare quelle del soffitto uno strumento utile è il ragnatore, una scopa dalla forma triangolare dotata anche di manico allungabile pensata per raggiungere facilmente gli angoli.

L’alternativa è l’aspirapolvere su cui posizione un bocchettone con il quale aspirare la ragnatela. Oltre a questi metodi, possiamo ricorrere anche a una soluzione formata da acqua e candeggina oppure da acqua e sapone di Marsiglia, da spruzzare direttamente sulle tele del ragno. Poi con l’aiuto di un panno in microfilma o una spazzola non resta che rimuoverle facilmente dalle piante o dai muri.

Come prevenire la comparsa delle ragnatele

I rimedi naturali sono i più efficaci e nello stesso tempo, a differenza di quelli chimici, rispettano l’ambiente e la nostra salute.

Per prevenire l’entrata in casa dei ragni e la conseguente formazione di ragnatele, possiamo disporre noci e castagne divise a metà lungo porte e finestre, lo stesso risultato si ottiene se si utilizzano le bucce di arance o di limoni.

Una soluzione a base di aceto bianco e acqua invece, può essere spruzzata sul davanzale o l’uscio della porta. Gli odori intensi come quelli della menta piperita, del cedro e dell’olio di Neem sono efficaci per tenere lontano i ragni quindi possiamo ricorrere a una miscela formata da 15-20 gocce di olio essenziale e acqua, da vaporizzare lungo le finestre o le porte. Per un effetto immediato un batuffolo di cotone imbevuto di oli essenziale e posizionato nei punti strategici è allo stesso modo efficace.

Anche le piante possono essere utili contro le ragnatele, di solito le più indicate per allontanare i ragni sono quelle aromatiche, dall’odore intenso come il basilico, la menta, il timo limone, l’aglio, la lavanda o la citronella. Posizionate sui balconi o all’ingresso delle finestre allontanano gli insetti.

Come evitare la formazione di ragnatele

Una volta eliminate le ragnatele, bisogna evitare la loro ricomparsa. Anche in questo caso bastano alcuni accorgimenti:

Eliminare vecchi giornali o oggetti accatastati negli angoli perché spesso sono il rifugio perfetto per i ragni

Far arieggiare le stanze

Conservare gli indumenti in scatole di plastica invece di quelle in cartone

Spazzare i pavimenti regolarmente

Utilizzare luci esterne gialle o blu per evitare di attirare gli insetti

Curare il giardino ed eliminare le erbacce

Prodotti online

Oli essenziali

Piante aromatiche

Ragnatore

Aspirapolvere