Le belle piante sospese che arredano casa

Giardinaggio e design vanno sempre più di pari passo, merito del fatto che le piante si sono trasformate ormai in un elemento d’arredo che non si limitano più solo all’esterno. Le piante e i fiori riescono a dare un aspetto più raffinato e colorato all’ambiente. Un esempio di questa tendenza è il kokedama.

Quando si tratta di design si guarda spesso all’estero e in particolare al Giappone ed è proprio da qui che arriva quella che può essere definita una delle piante d’interno più scenografiche. Sì, perché la sua caratteristica è quella di non essere racchiusa nei confini di un vaso, ma di poter essere appesa al soffitto e non solo.

Le origini e il significato di kokedama

Kokedama è una pianta molto antica, tanto che i primi esemplari risalgono al 1600 e secondo una leggenda la sua nascita deriverebbe da un anziano contadino che non avendo vasi in coccio in cui invasare le piante, decise di prenderle e di avvolgerle nel muschio per poi appenderle. La parola Kokedama, infatti deriva dall’unione di “koke" che significa muschio e “dama”, cioè sfera, quindi letteralmente vuol dire “palla di muschio”.

Nello specifico il kokedama è una pianta che cresce all’interno di una sfera ottenuta dal terriccio ricco di torbe e argilloso mischiato con l’acqua. Una volta ricavata la palla, si crea un foro in cui inserire la pianta stessa con le radici. Infine si ricopre la sfera con il muschio e se volete potete renderla ancora più compatta con lo spago.

Quali sono le piante adatte per il kokedama

Il kokedama è un arbusto particolare e il primo aspetto da prendere in considerazione è che deve essere giovane e di dimensioni ridotte. Inoltre, non tutte le varianti sono indicate, quelle adatte sono:

Piante a cascata: sono esemplari che già da sole riescono ad arredare l’ambiente. Tra queste potete optare per il pothos che ha bisogno di poca manutenzione, ma ci sono anche l’edera e le felci

Erbe aromatiche: la salvia, il rosmarino e il basilico sono solo alcuni esempi. Il loro vantaggio è che oltre a essere scenografiche diventano un elemento d’arredo per la cucina

Piante grasse: hanno bisogno di poca manutenzione e resistono bene al muschio

Piante con fiori: in questo caso la scelta è ampia, avete la possibilità di variare tra le orchidee, le primule, l’anthurium, la rosa, ma anche la monstera, la dracaena o il ficus. Sono tutte Piante che resistono bene ad essere “invasate” nel muschio e che non crescono eccessivamente

Generalmente considerate piante da interno, i kokedama possono essere posizionati anche all’esterno. L’importante è scegliere quelle giuste come i bonsai, gli agrumi o tutte quelle specie che possono essere posizionate sui balconi.

Come prendersi cura del kokedama

Che abbiate il pollice verde o meno, annaffiare le piante è importantissimo e anche se i kokedama hanno un aspetto singolare, in realtà è semplicissimo “dargli da bere”.

Dovete prendere una bacinella e riempirla con acqua a temperatura ambiente. Ora dovete immergere la pianta al suo interno per circa 5-10 minuti facendo attenzione a ricoprire completamente il muschio. Per essere più sicuri, potete anche avvolgere il muschio in una rete così da farlo compattare in acqua e poi rimuovere il tutto dopo un paio d’ore. Una volta trascorso il tempo di immersione, toglietela dall’acqua eliminate l’eccesso e fatela asciugare per qualche minuto prima di appenderla nuovamente. L’operazione va ripetuta una volta a settimana in inverno e ogni 5 giorni in estate.

Pur avendo una durata simile alle comuni piante, il kokedama ha bisogno di essere concimato, ogni 15 giorni in primavera ed estate, mentre è sufficiente una volta al mese in inverno. Il modo più semplice per farlo è aggiungere il concime liquido all’acqua quando l’andrete ad annaffiare.

I vantaggi del kokedama

Che il kokedama sia una pianta di design e decorativa è certo, ma è anche una pianta sostenibile perché “il vaso” è realizzato con materiali naturali o biodegradabili. Questo significa che non necessita di contenitori in plastica o ceramica, considerati rifiuti non riciclabili, un ulteriore aspetto da non sottovalutare.