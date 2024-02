Lago di Como, Villa Monastero Pax, l'altro gioiello della Tremezzina

Da non confondere con l'ominima Villa Monastero di Varenna, anche se siamo sempre sul lago di Como ma sull'altro ramo della Tremezzina, per la precisione a Campo di Lenno, Villa Pax Monastero è certamente un altro gioiello del Lario.

La villa venne costruita in un sito di particolare interesse archeologico, fatto testimoniato dai ritrovamenti in loco di umboni di scudo oggi conservati nel Museo archeologico Paolo Giovio di Como. È circondata da una cinta muraria che probabilmente era parte di un insediamento militare appartenente all'antico sistema fortificato dell’isola Comacina; in questo contesto il terreno che ospita l'attuale villa avrebbe ospitato una caserma. All'interno delle mura si trovava inoltre un oratorio dedicato a San Giovanni.

Tra il 1209 e 1211 un gruppo di monache benedettine cistercensi provenienti dal monastero dei Santi Faustino e Giovita, anticamente situato sull'isola, si stabilì in questo luogo. Le monache ristrutturarono il vecchio oratorio e vi eressero accanto il loro nuovo monastero, infine soppresso nel 1786. La proprietà venne quindi convertita in residenza di villeggiatura. I lavori di ristrutturazione compresero la demolizione tanto dell'antico oratorio e del convento, anche se alcune porzioni murarie di quest'ultimo restano inglobate nell’attuale villa. L'immobile, tutt'oggi proprietà privata, ospita oggi eventi come matrimoni e convegni aziendali.