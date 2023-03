Bonus Verde 2023: come avere la detrazione e rinnovare il giardino

Avere uno spazio esterno è un modo per approfittare del verde e trascorrere del tempo all’aperto pur rimanendo in città. A volte però, il giardino e il terrazzo non vengono curati perché non sempre si ha a disposizione il budget necessario per la manutenzione. Grazie al Bonus Verde è possibile prendersi cura dell’esterno e dargli un nuovo look, la detrazione fiscale del 36% permette di riqualificare giardini, balconi e terrazzi. Vediamo come ottenerlo per avere un esterno curato in cui poterci rilassare questa estate. Il Bonus Verde è stato riconfermato anche nel 2023.