Sentire meno caldo in casa? 5 consigli (esclusi condizionatori)

Con le temperature sempre più roventi, affrontare l'estate a Roma senza condizionatori è diventato impossibile. Per evitare di tenere accesi i climatizzatori per tante ore in casa, però, esistono alcuni consigli che possono aiutare a sentire meno caldo.

Dall'areazione regolare delle stanze ai giusti tessuti da indossare, scopriamo 5 consigli salva-estate da tenere presenti per ridurre l'uso di condizionatori ma aumentare comunque il fresco tra le mura di casa.

1. Spegnere elettrodomestici e dispositivi elettronici

Quando l'afa si impone, si consiglia lo spegnimento di tutti gli apparecchi elettronici. Lasciare il computer in carica o acceso, lasciare il caricatore del cellulare attaccato alla presa, ad esempio, oltre ad essere abitudini che consumano energia, emanano calore nell'ambiente. Se potete, evitate anche l'uso del phon e lasciate asciugare i capelli al vento. Evitate anche l'uso del ferro da stiro, magari optando per l'utilizzo di vestiti dai tessuti che non si sgualciscono più di tanto.

2. Indumenti leggeri e traspiranti

A proposito di indumenti, con il caldo è importante scegliere tessuti leggeri e naturali, come il lino o il cotone, traspiranti e che non fanno sudare. Indossare tessuti sintetici, pesanti non farà altro che aumentare il senso di calore. Inoltre è bene scoprire le parti del corpo, indossando pantaloni corti e magliette a maniche corte o vestitini per le donne.

3. Rinfrescare tempie e polsi

Quando si sente molto caldo, si ha la necessità di rinfrescarsi. E' sconsigliata però una doccia fredda che potrebbe generare congestioni, meglio una doccia tiepida o bagnare con acqua fresca tempie, fronte, polsi e braccia.

4. Arieggiare gli ambienti

Fuori fa molto caldo, ma questo non vuol dire che non si debbano aprire le finestre in casa per far cambiare aria alle stanze, anzi. Al mattino, quando il sole non è ancora troppo alto e alla sera, è bene arieggiare gli ambienti. Nelle ore centrali, soprattutto nelle camere esposte al sole, è invece consigliato chiudere le finestre e abbassare le serrande, o chiudere le tende, per evitare all'eccessivo calore di entrare.

5. Usare tende chiare, termiche e isolanti

Creare zone d'ombra in casa, infine, è fondamentale per sentire meno caldo. Si consigliano tende chiare, isolanti e termiche che facciano entrare la luce ma non il calore. Per chi ha balconi e terrazzi è bene tenere aperte le tende solari, in modo che il calore venga schermato da queste. Lo stesso vale nei giardini, per ombrelloni e gazebi.

Questi semplici consigli, se seguiti regolarmente, aiuteranno a ridurre l'uso di condizionatori in casa durante la giornata, rendendo gli ambienti naturalmente più freschi.