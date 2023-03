Como, le tendenze casa 2023? Sostenibilità, ricerca di stile e recupero di spazi dimenticati

Ben otto comaschi su dieci sono molto attenti all’ordine in casa. E di questi, se il 47% ne fa una regola del buon vivere quotidiano, il 20% porta questo impegno a livelli di estrema meticolosità e compie grandi sforzi affinché tutto sia sempre perfetto e organizzato. Un’attenzione che non solo ne migliora la vivibilità, ma - senza oggetti fuori posto nei diversi ambienti - aiuta a far percepire la cura verso gli elementi estetici, di stile e design. Lo rileva l’Osservatorio Sara Assicurazioni attraverso un'indagine CAWI condotta dall’istituto di ricerca Nextplora su di un campione rappresentativo della popolazione italiana per quote d’età, genere ed area geografica.

Gli abitanti di Como dichiarano infatti una grande attenzione all’estetica degli ambienti e all’organizzazione degli spazi secondo il proprio gusto e personalità: in questa ricerca di stile e di atmosfera, gli aspetti più curati sono la luminosità (57%), gli arredi (33%), il verde (20%) e le tinte di pareti e pavimenti (18%). La cura dei dettagli si spinge fino ai quadri (20%), alle librerie (12%) e alla scelta di diffusori di fragranze (10%).

Lungi dall’essere fattori puramente esteriori (14%), stile e design sono anzitutto elementi propedeutici al benessere tanto che il 25% dichiara di sentirsi meglio in una casa ben arredata. Anzi, loro compito è anche rendere l’abitazione più accogliente. In questo senso, l’ambiente che i comaschi amano (e curano) di più è il soggiorno (41%), dove il nucleo familiare vive la quotidianità.

E guardando al futuro? Negli orientamenti dei comaschi spicca la multifunzionalità (18%), ovvero la creazione di ambienti adatti a diversi scopi. Uno spazio sempre maggiore sarà dato alla sostenibilità (16%), mentre non pochi vorrebbero recuperare e valorizzare spazi in genere trascurati, come la cantina (27%).

Investire in un immobile tuttavia comporta anche timori, dall’eventualità di danni domestici (29%) al deterioramento della casa stessa nel tempo (27%) fino a possibili tentativi di furto (22%) e al rischio di eventi naturali e atmosferici anche intensi (20%). Di fronte a questo, quasi un comasco su tre (49%) considera oggi essenziale investire in una polizza assicurativa che protegga la casa in modo efficace e completo.

“L’attenzione anche agli elementi di estetica e design della propria casa è uno dei fattori che concorrono a creare l’importante significato che questo bene ha da sempre per gli italiani” – commenta Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni - “Una polizza assicurativa è una soluzione efficace che permette di tutelare l’investimento, sia contro il furto sia verso i più diversi tipi di rischi che possono riguardare tanto l’immobile quanto le persone che ci vivono all’interno”.