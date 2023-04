Giardino da sogno: idee e consigli per arredare l’esterno

La primavera e l’estate sono le stagioni ideali per vivere all’aperto. Se abbiamo la fortuna di avere un giardino o un terrazzo, è l’occasione giusta per sfruttarlo in pieno, godersi qualche ora di relax o prendere il sole, circondati dalle bellezze della natura.

Il giardino è anche il luogo ideale in cui passare piacevoli giornate o pomeriggi in compagnia di amici e parenti immersi nel verde organizzando giochi e attività che faranno divertire i piccoli e non solo.

Per avere il giardino dei nostri sogni, non dobbiamo solo pensare a mettere le piante adatte e a curarle, ma dobbiamo arredarlo nel modo giusto. Sedie, ombrelloni o tavoli devono essere scelti con cura, essere funzionali e seguire lo stile che più amiamo. Ogni dettaglio deve essere curato nel particolare, candele, tende e cuscini devono essere ben scelti e creare la giusta armonia con il resto dell’ambiente.

Pronti a realizzare il giardino dei desideri in linea con i vostri gusti e con il resto della casa? Allora ecco i consigli e le idee per avere un risultato degno dei migliori designer.

Quali materiali scegliere

Quando arrediamo il giardino se il primo passo è quello di scegliere lo stile che preferiamo, il secondo deve essere la scelta dei materiali. Ogni complemento d’arredo deve essere resistente al tempo e alle intemperie. Rimanendo all’esterno anche in inverno, esposti al freddo e alla pioggia, non devono logorarsi eccessivamente. Mentre nella stagione fredda li copriamo con appositi teli, in estate devono resistere all’aggressione dei raggi solari.

Ricreare un salottino all’aperto

Il giardino è il luogo del relax per eccellenza dove accogliere gli amici. Quindi la scelta giusta è ricreare un salottino in cui riposarsi o leggere un libro durante i caldi pomeriggi estivi. Divani, pouff e chaise longue non possono fare a meno di tavolini o poggiapiedi. Con forme e colori differenti sono in grado di rispettare lo stile che più vi rappresenta.

Chi ha un animo romantico non può rinunciare allo stile inglese. Legno, ferro battuto bianco e vimini sono i materiali imprescindibili per questo tipo di design. Forme arrotondate e armoniose fanno il resto. Per immergersi totalmente nella natura il must per quanto riguarda i cuscini sono tessuti fiorati e colori pastello. Quando arriva la sera una deliziosa lanterna illuminerà il giardino.

Per quanto riguarda i materiali, il vimini naturale, formato dall’intreccio di fibre ottenute da piante tropicali, è stato sostituito dal rattan sintetico o dal legno teak. Resistenti, facili da lavare e a prova di usura hanno lo stesso effetto del vimini, combinando stile e funzionalità.

La soluzione salvaspazio

Quando invitiamo amici o parenti i posti non sono mai abbastanza. Sgabelli pieghevoli, pouff e cuscini disposti nei diversi angoli sono la soluzione ideale per rendere il giardino accogliente anche se si ha poco spazio a disposizione.

Per dare un tocco d’eleganza in più, il complemento d’arredo indispensabile è la poltrona sospesa o un piccolo dondolo. Le soluzioni salvaspazio accolgono gli ospiti durante l’aperitivo, sono facili da montare e possono essere riposte senza difficoltà durante l’inverno.

Lo stile moderno risponde in pieno alla necessità di avere arredi resistenti nel tempo. L’alluminio, il wicker, il rattan e il legno trattato, abbinati a tessuti dalle tonalità neutre come il grigio, il bianco, il nero e il beige creeranno uno stile ultra-moderno. Per completare, l’illuminazione può essere affidata a faresti a led.

Cene all’aperto

Il bello del giardino è poter organizzare pranzi o cene all’aperto da condividere insieme ai nostri cari. Il tavolo quindi diventa il punto focale, su cui poter disegnare o leggere nel corso del pomeriggio. Chi ha poco spazio può optare per un tavolino pieghevole. Un’idea carina su cui gustare una piacevole colazione al mattino.

Se ami le mode e sei attento alle ultime tendenze allora il boho chic è lo stile giusto per te. Elegante e attuale gioca tutto sui dettagli. Il materiale prediletto è il legno, magari vintage. Per preservarne la bellezza è bene scegliere arredi trattati con oli specifici e inodori, adatti anche se ci sono dei bambini.

Per un tocco in più, puoi dedicarti alla cura dei dettagli scegliendo per la tovaglia tessuti dai colori sgargianti come il viola o le stampe fiorate. Non meno importante è arricchire la tavola con piante aromatiche, oltre a diffondere un piacevole aroma allontanano zanzare e insetti. Per finire non possono mancare candele e luci decorative.

