Colori e addobbi per avere un albero di Natale alla moda

Manca poco al Natale e per non farsi trovare impreparati è arrivato il momento di pensare alle decorazioni!

Colori, luci e glitter vengono declinati in un’infinità di nuance in cui il classico si mischia al moderno e alle ultime tendenze. L’oro e il rosso, si mixano a tinte più originali per accontentare tutti i gusti e avere una casa trendy con un occhio al design. Sì, perché addobbare casa durante il periodo natalizio, vuol dire creare un’atmosfera allegra e gioiosa, ma nello stesso tempo non dimenticare lo stile dell’appartamento

L’albero è il protagonista indiscusso degli addobbi, tanto da diventare per circa un mese un vero e proprio un elemento d’arredo. È molto importante scegliere con cura i colori e bilanciare attentamente le decorazioni per avere un risultato bello ed equilibrato, ma che rispecchi in pieno la propria personalità.

Quali sono i colori natalizi di moda quest'anno? E le decorazioni che non possono mancare sull’albero? Se volete osare o rimanere sul classico ecco alcuni consigli.

I colori per ogni personalità

L’albero di natale può essere slim, alto, o in miniatura, quello che conta è scegliere il colore predominante e declinare tutti gli addobbi su questa tinta sfruttando al meglio ogni nuance. Da quelle classiche a quelle più originali, questi sono i colori più trendy del Natale 2021.

Rosso, oro e verde gli evergreen

L’albero di Natale per eccellenza è quello che ha come colori predominanti il rosso, l’oro e il verde. Utilizzati da chi predilige uno stile classico rappresentano sempre una certezza. Mentre il rosso e il verde si trovano un po’ ovunque e possono essere sfruttati sulla tavola o in giardino, l’oro è più particolare e viene utilizzato soprattutto se si vuole illuminare l’ambiente.

Anche se rientra tra gli evergreen, la “preziosa” tonalità può essere sfruttata in modo tradizionale accostata al rosso, oppure in modo audace, abbinando questo colore con il nero, per creare un contrasto cromatico di sicuro effetto.

Blu e bianco per un risultato di tendenza

L’abbinamento blu-bianco è spesso il più azzeccato perché crea un ambiente suggestivo che ricorda molto i paesaggi innevati e ghiacciati. Oltre al bianco, il blu riesce ad esprimere tutta la sua bellezza anche con l’argento e l’oro, perché riesce a far risaltare al meglio entrambi i colori.

Bianco per una ambiente chic

Volete un albero di Natale elegante e chic? Allora il colore che fa per voi è il bianco abbinato a decorazioni nei toni dell’argento e brillanti che di sicuro creerà un ambiento armonioso. Per dar vita a un’atmosfera meno fredda e asettica, le luci gialle e calde sono irrinunciabili.

Colori pastello per un Natale glam

Per un Natale romantico all’insegna delle tinte delicate, i colori pastello come il rosa o il pesca sono perfetti per avere un albero raffinato. Queste tonalità, poi, si abbinano sia al classico albero verde che a quello total white per un risultato stiloso.

Albero multicolor per chi ha un arredo contemporaneo

Il Natale non vuol dire solo tradizione, ma anche la possibilità di portare in casa un tocco di freschezza e brio con un albero arcobaleno. Dovete solo dare libero sfogo alla vostra fantasia, scegliere pallini di colori e dimensioni differenti e il risultato sarà una decorazione unica e originale.

Vinaccia e viola per un Natale di tendenza

Non solo luci ed effetti brillanti, l’albero può essere addobbato con decorazioni sui toni del vinaccia o del viola. I colori intensi si sposano bene con il verde dell’abete e, una volta arricchiti con dettagli oro e argento, il risultato sarà super cool.

Le decorazioni per ogni stile

Quest’anno la parola d’ordine quando si parla di decorazioni è originalità! Le classiche palline devono essere affiancate ad addobbi di design dalle forme particolari, senza dimenticare il ruolo delle luci.

Palline

Le palline sono un evergreen immancabile sull’albero, ma quest’anno si può osare con modelli di vetro o plastica trasparente al cui interno ci sono oggetti dalle forme particolari ed originali.

Un’alternativa alle palline sono fiocchi, pacchi regalo, e pupazzi di neve realizzati in legno o metallo.

Se, invece, volete puntare tutto sul monocromo, per rendere meno piatto l’abete, potete scegliere quelle con glitter o satinate, e di sicuro l’albero avrà un tocco in più.

Luci e lucine

Le luci, insieme alle palline, sono irrinunciabili, ma prima di sceglierle dovete sapere bene come posizionarle in modo che non vengano nascoste dagli addobbi.

Se l’albero ha molti rami fitti, è meglio scegliere quelle medio-grandi, se invece gli addobbi sono colorati, è preferibile puntare sulle luci bianche, per ottenere un risultato equilibrato. Se, inoltre, gli addobbi sono argento, bianco oppure oro, possiamo usare quelle a luce calda o colorate.

Puntale

In linea con il resto delle decorazioni dell’abete, anche questo elemento deve rispettare lo stile degli addobbi. Se l’albero è folto, il puntale non deve essere troppo piccolo, altrimenti si confonderà con il resto degli addobbi, invece se i rami sono pochi non deve essere grande, perché creerebbe un contrasto con il resto della struttura.

