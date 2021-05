Villa Olmo, un battito al centro del petto

Nonostante le resistenze, che ci sono state, inutile negarlo, almeno in estate Como tornerà ad avere un cuore pulsante. Anche se i suoi problemi sono tutt'altro che risolti, Villa Olmo è stata finalmente rimessa al centro del petto della città. E il suo battito, reso ancora più necessario in questo momento, deve avere il senso della rinascita. Il segnale è importante e va non solo compreso ma anche accompagnato

Inutile nasconderlo, e non sarò certo io a farlo, che dietro tutto questo ci sia la tenacia di Barbara Minghetti, che in questa partita ha messo in gioco tutte le sue carte. Ci ha creduto e con l'ostinazione di cui è capace, ha confezionato e reso possibile il Villa Olmo Festival, al cui interno giocheranno un ruolo fondamentale il Festival Como Città della Musica, il ritorno del Wow, che verrà annunciato nei prossimi giorni, e anche tutta una serie di eventi che permetteranno di vivere quel luogo come merita.

Tutto questo è solo un primo passo, uno slancio che deve portare continuità alle ambizioni culturali di una città che non può prescindere dal ruolo centrale di Villa Olmo. Rimetterla in circolo, risolvendo le molte questioni che ancora frenano le sue naturali ambizioni, non è un tema che si può rimandare in eterno. Le potenzialità sono enormi e Como ha bisogno di poterle sfruttare al meglio.

La qualità del turismo in una città è direttamente proporzionale all'offerta di cui è capace. E in questo senso Villa Olmo, da qui in poi, deve rappresentare l'occasione per alzare l'asticella. Senza timori e paure. Mai come ora serve il coraggio di una visione illuminata. Ci sono i luoghi, ci sono le energie, ci sono le idee. Alla politica non si chiede molto se non di cogliere tutte queste opportunità e di restituirle ai cittadini. Che hanno solo bisogno di ritrovare quel soffio di bellezza perduta. Quella ad esempio colta dallo scatto di Lorenza Ceruti.