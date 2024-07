Guardoni a casa nostra: perchè ci meritiamo le paratie Marco Longatti ricostruisce la vicenda con ironia e dati inconfutabili

"Due tipici Cumarel"

Marco Longatti è un architetto che non ha mai amato apparire, nonostante sia sempre stato molto attento e sensibile ai problemi, non solo urbanistici, della nostra città. Pubblicamente interviene poco ma quando lo fa è perché, nonostante una caratteriale riluttanza, la questione gli sta particolarmente a cuore. Ricordo sullo stesso tema un suo lucidissimo intervento in Biblioteca a Como. Come suo padre, Marco Longatti conosce molto bene la storia di questa città e non stupisce quindi il suo scritto che ricostruisce, con memoria e colore, la vicenda delle paratie. Chi lo frequenta, condividendo pensieri e riflessioni, sa che covava questa disamina - che suona quasi come una sentenza definitiva - da tempo.

Lo ha fatto ora, con uno dei suoi rarissimi post su Facebook, appena prima del traguardo, con solo qualche giorno d'anticipo prima dell'ennesima inaugurazione, (l'ultima?) del biblico cantiere del lungolago. Ecco, da qui in poi non aggiungiamo altro alle parole di Longatti perché non ce n'è bisogno, è tutto chiarissimo.

Perché ci meritiamo le paratie

"Ve lo dico subito: perché non ci abbiamo capito niente. Fin dall'inizio.

Perché la giustificazione di questi interminabili lavori è sempre stata comunicata in maniera volutamente fuorviante: opere di difesa della città di Como dalle esondazioni. Ce l'han venduta così, quando si "dovevano" usare i fondi per la Valtellina, e ancora così si presenta il progetto sul sito della Regione.

E quindi, a un certo punto, giù tutti a denunciarne l'inutilità, la stupidità, lo spreco, con diverse motivazioni: il lago non esce più, basta governare le dighe (già, è vero. basta volerlo), non piove più per via del cambiamento climatico (già, si è visto; c'è chi ne era fermamente convinto, e mica tra gli sprovveduti:

Eppure dovremmo sapere da sempre che le paratie servono, anzi sono indispensabili, non per evitare le esondazioni, ma per contenere la preziosa acqua del lago al livello utile al Consorzio dell'Adda per la regolazione dei flussi dalle centrali idroelettriche a monte e alle aziende agricole a valle.

Si tratta di milioni, di metri cubi e di euro, che giustificano la realizzazione di una diga, che permetta la creazione di riserve idriche di interesse regionale, da realizzare nel punto più basso del bacino-quasi-artificiale del Lario: il nostro benedetto lungolago.

Ad altri capita un termovalorizzatore, a noi è capitata questa sfiga qua.

Insomma, servono a tutti, meno che a noi. E' un cambio di prospettiva significativo: da prima beneficiaria, la città di Como diventa parte lesa.

L'aveva ben chiaro Mario Lucini (che, ricordiamolo, fa il geologo di professione) quando ha deciso di giocarsi il mandato nel tentativo di rinegoziare con la Regione due questioni fondamentali per la città: il livello delle acque e il finanziamento per completare il lungolago (quello sopra la diga, ci siamo intesi). Ce l'aveva quasi fatta: il cantiere era ripartito e Maroni aveva stanziato 5 milioni (vado a memoria) per le opere di superficie, sulla base del progetto redatto dal Comune.

Poi è andata come è andata, ANAC e magistratura, un polverone finito nel nulla, su cui non voglio tornare, e la Regione che ci sottrae definitivamente il controllo del progetto e lo affida al suo braccio armato, Infrastrutture Lombarde.

Da quel momento siamo ridotti così:

Guardoni a casa nostra

Una città che non sa guardare né indietro né avanti, ma che sbircia tra le paratie (di cantiere).

E' così del resto che è venuto alla luce il "muro di Caradonna", mirabile opera di edilizia spontanea di cui ora si vuole negare addirittura l'esistenza. E così abbiamo fatto spesso in questi mesi, passando per il lungolago: un'occhiata al cantiere che (non) procede, chissà lì cosa fanno del porticciolo, ah guarda stan mettendo delle fioriere...

Perché la barriera si deve fare, costi quel che costi, con tutte le sue opere ingegneristiche lì sotto, che sa solodio se mai funzioneranno, ma tanto cosa ce le spiegano a fare, siamo troppo ignoranti per capire. E le barriere alla fine si movimentano "a mano": quando l'abbiamo scoperto, giusto un fremito di delusione, ma che ci vuoi fare, va già bene così. Basta che si finisca. Si parla solo dei tempi di realizzazione, ovviamente sempre disattesi; il cosa e il come non ci riguarda.

Si è messo mano, stravolgendolo, al fronte lago "più famoso del mondo" (bum), sulla scorta di un opaco piano ingegneristico, senza un progetto di insieme, senza un'idea su come trattare quel bordo sottile e fragile che separa e unisce la città all'acqua.

E', tra le altre cose, anche l'ennesima dimostrazione della marginalità della nostra professione di architetti: spazzato via alla prima variante in corso d'opera quel poco, comunque subalterno al progetto idraulico, che di cura e sistemazione della passeggiata era presente nel progetto originale, ci siamo fatti trascinare in concorsi farlocchi, utili solo a tenerci nell'angolo. Vale la pena rileggere la lettera con cui Cino Zucchi, vincitore del concorso voluto dalla Regione, rinuncia all'incarico per la progettazione.

Persa completamente ogni possibilità di influenzare il processo progettuale, senza mai aver affrontato il tema vero, che è il ridisegno del margine a lago della città, siamo qui ora a discettare sui social di panchine e parapetti, pure quelli decisi negli uffici della Regione. Che tristezza.

Ma forse, semplicemente, ci piacciono le spianate: la storia lo insegna.

Abbiamo prima riempito il porto, e l'abbiamo lasciato lì così. Poi anche l'altro porto, in piazza Roma, e gli abbiamo piazzato davanti un mega hotel, il Plinius, così non si vede più il lago. Per forza poi che piazza Roma "non ha un'identità"...

Poi, con furia demolitrice mai vista da altre parti, abbiamo raso al suolo la parte medioevale più fragile della città: tutto il quartiere alle spalle del porto. Per poi ricostruirlo come vedete (chissà cosa ci trovano di interessante i turisti nel nostro "quartiere delle banche", una versione un po' pezzente di Lugano).

Siamo diventati i Magistri cumacini del piccone.

Dimentichiamoci qui della demolizione della Ticosa, perchè la spianata del lungolago ha infine preso la scena: una copertura, larga giusto quanto serve alle vasche che stanno sotto, su cui estendere il vuoto a perdere di piazza Cavour su tutta la fascia a lago. Dall'acqua ci divide ora inesorabilmente, perchè da qui non si torna indietro, una muraglia rivestita in pietra posticcia che arriva da chissadove.

E' un atto di ostilità verso il lago, da cui pensiamo di doverci difendere (è il nostro "fronte lago"; alle spalle siamo tranquilli, c'è la "città murata").

Invece di lavorare sul rapporto tra terra e acqua, sui flussi, sulla fragilità di una sponda che presentava, ancora un secolo fa, una molteplicità di affacci e di usi, e metterci un po' di romanticismo e un po' di modernità (che è quello per cui siamo famosi), abbiamo chiamato gli ingegneri e gli abbiamo fatto fare una diga.

Non lamentiamoci.