Lago di Como, il problema non sono i turisti ma come si governa il turismo Il Lario sta diventando una regina da mostrare al mondo in minigonna

Lago di Como

Sull'onda di un'eccitazione post-pandemica che ha dato al turismo una spinta drogata, il lago di Como sta diventando una delle piazze dove tutto sembra possibile. Un territorio da invadere senza regole, vestendolo oggi con un nuovo abito dal "Sapore Miami" e domani chissà. Totalmente incuranti della sua storia, della sua anima, i nuovi barbari del turismo avanzano senza freni. Senza capire che così facendo stanno svuotando il lago di Como da reali contenuti che da sempre hanno attirato i viaggiatori.

Il paradosso ha dell'incredibile. Se a Las Vegas hanno cercato di imitare Bellagio, con l'idea di mettersi in casa un po' di Lario, pensare che il lago di Como debba restituire un po' d'America è pura follia. Eppure i predatori avanzano senza freni, dimostrando palesemente che il problema non sono i turisti ma chi governa il turismo. E in questo caso a giocare un ruolo fondamentale sono i sindaci, che in primo luogo devono capire che il territorio che amministrano non è loro ma di tutti, che i problemi o le ambizioni di un comune coinvolgono il destino intero del lago di Como. Il caso del mega-resort di Torno o gli impianti per lo sci al San Primo sono in questo senso decisamente calzanti.

Eppure chi cerca di opporsi a questo sciacallaggio senza scrupoli è visto come un oppositore del progresso, come un ostacolo alla nuova economia che avanza. Come se nessuno di loro si fosse reso conto, ad esempio, che i grandi alberghi non sono nemmeno più in grado di trovare alloggi per il loro personale. Sta diventando tutto insostenibile senza che nessuno si ponga il problema di mettere un freno alle speculazioni. Passata l'onda, il rischio sarà quello di trovarsi in un deserto di cattedrali, vuote.

Tuttavia, a questo mondo che cerca di vendere "experience" tutte uguali, costruendo la stessa cornice per qualsiasi paesaggio, bisogna opporsi. Ma per iniziare a farlo occorre prima avere il coraggio di ammettere che stiamo assistendo indifferenti a uno stupro. Perché il lago di Como non può diventare una regina da mostrare al mondo in minigonna. Domani sarà troppo tardi per prendersela con chi l'ha lasciata senza nemmeno le mutande. Quando la regina rimarrà nuda, sfregiata e senza più anima, sarà colpa di tutti.