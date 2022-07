Lago di Como basso, pontili come trampolini La stagione delle emergenze infinite

Pontile sul lago di Como (foto m/p)

A un lago di Como pieno di turisti come forse non accadeva nemmeno nel 2019, l'ultima stagione prima della pandemia, corrisponde un Lario con un livello d'acqua mai così basso. La siccità di questi mesi, che sta minacciando l'Italia intera, mettendo a rischio soprattutto l'agricoltura, non ha risparmiato nemmeno il nostro lago, le cui sponde fotografano una situazione drammatica.

Basta guardare i pontili, sempre più simili a dei trampolini da dove tuffarsi e non invece a degli approdi per le barche. E il punto non è tanto che non piove e fa caldo in estate ma piuttosto che non ha piovuto in primavera e nemmeno nevicato in inverno. Insomma siamo senza quelle scorte d'acqua che sopperiscono ai naturali periodi di siccità estiva. Nemmeno nel 2003, quando tutta Europa fa avvolta tra giugno e settembre da un'interminabile manto di calore per mesi, si registrarono gli stessi problemi.

L'acqua che scarseggia è l'ennesima disgrazia di questo maledetto 2022. Un anno durante il quale non abbiamo fatto in tempo ad accendere un mezzo sorriso per la "fine" della pandemia che subito siamo stati travolti dalla guerra e dalla sue sciagure. Fare previsioni, non solo meteorologiche, è quanto mai azzardato ma è ormai chiaro a tutti che ci aspetta un autunno davvero difficile.

Non si fa tempo a chiudere un'emergenza che subito se ne apre un'altra: il covid, il gas, l'acqua, l'inflazione. Insomma, non è certo un eufemismo, non c'è pace. In fondo, lo sappiamo bene, il benessere di tutti e non l'opulenza di pochi, passa da lì. Come ci si possa arrivare, senza che le conseguenze diventino irrimediabili, è la vera domanda da farsi. Senza un risposta che prima di ogni cosa pensi alla sopravvivenza della terra e non al profitto dei soliti, verrà presto a mancare anche ciò che ha determinato la vita su questo benedetto pianeta: l'acqua.