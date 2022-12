Alla Spa di Monticello il Natale è rigenerante

Natale significa anche ritrovare sé stessi e il proprio benessere psicofisico e Monticello SPA&FIT è il luogo ideale per una giornata rigenerante da trascorrere durante le frenetiche settimane pre e natalizie, o come idea regalo. Se Milano è la capitale dello shopping, basta uscire di pochi chilometri per trovare invece un luogo dedicato alla tranquillità e al relax, pieno di “calore”. Un angolo di paradiso di oltre 5.000 mq, circondato da natura, alberi e montagne.

Le proposte

Oltre a 7 meravigliose piscine, stanze del benessere e percorsi di vapore, i clienti possono godere di esclusive cerimonie di benessere, distribuite in un ricco programma giornaliero e tenute dai più esperti maestri cerimonieri. Sotto la loro guida una giornata trascorsa a Monticello SPA&FIT diventa una vera e propria esperienza, un viaggio meditativo per ritrovare l’energia, la concentrazione e il contatto con sé stessi.

La novità da non perdere è la nuova cerimonia BAGNO SONORO, che unisce meditazione e scienza per un risultato di profonda ed estrema rigenerazione, sia fisica che mentale. Il connubio di vari elementi porta risultati inaspettati: il cristallo delle campane tibetane agisce sul silicio presente nell’organismo, mentre le vibrazioni materiche delle ciotole tibetane, che risuonano a 432 Hz, conducono a uno stato di profondo e autentico relax. Questo percorso di benessere, guidato da esperti maestri di cerimonia, si completa con i suoni del Karillon Koshi, del bastone della pioggia e dell’handpan, in una combinazione unica che dona pace ed energia.

Per un regalo speciale o come voucher da utilizzare nei prossimi mesi, massaggi, trattamenti e sfiziose esperienze gourmet da vivere e condividere immersi nella cornice incantata di luci e decorazioni natalizie:

SPA&MASSAGE FOR YOU - Pacchetto singolo: Ingresso Gold utilizzabile sempre, da lunedì a domenica e nei giorni festivi + Massaggio personalizzato da 50 minuti + Cerimonia di benessere a scelta + kit Gold comprensivo della fornitura di telo spugna e accappatoio e in omaggio ciabattine e shopper logate Monticello SPA. €119.00

RELAX&MASSAGE FOR YOU Pacchetto di coppia: Due Ingressi Gold utilizzabili sempre, da lunedì a domenica e nei giorni festivi + Massaggio di coppia personalizzato da 25 minuti + Aperitivo per due + Cerimonia di benessere a scelta + kit Gold comprensivo della fornitura di telo spugna e accappatoio e in omaggio ciabattine e shopper logate Monticello SPA. €199.00

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, dalle 19.30 alle 2.00 a Monticello SPA&FIT una magica atmosfera anni 20’, immersa in calde acque e rigeneranti saune e bagni di vapore, con uno speciale programma di emozionanti cerimonie di benessere e bellezza. Un’incredibile colonna sonora a tema accompagnerà un ricco buffet a bordo vasca, brindisi con bollicine e tanti altri contenuti di relax. Evento su prenotazione, i posti sono limitati.

Eventi speciali

DA MERCOLEDÌ 7 a DOMENICA 11 DICEMBRE: Speciale Relax a Monticello SPA

Una speciale giornata di benessere a Monticello SPA&FIT: contenuti esclusivi, numerose e variegate cerimonie durante la giornata e sfiziosi assaggi di pandoro e di panettone, per arricchire di emozione e dolcezza l’esperienza relax.

Mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre apertura straordinaria fino alle 24:00 (uscita aree interne 23:30).

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE: Monticello Moon Party Christmas Edition

Monticello SPA&FIT celebra l’arrivo del Natale con una festa serale: Monticello Moon Party Christmas Edition, dalle 17.30 alle 23.30. Una serata magica con musica e DJ Set, a partire dalle 19.00, ricca di show coreografici in sauna, emozionanti Aufguss show a tema, con accensione del braciere, e uno speciale allestimento per un’indimenticabile esperienza di benessere sotto le stelle. Evento su prenotazione.

CAPODANNO A MONTICELLO SPA&FIT: Una notte di scintillanti emozioni.

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, dalle 19.30 alle 2.00 Monticello SPA&FIT si immerge in una magica atmosfera anni ‘20, per vivere una notte indimenticabile: Aperitivo di

Benvenuto, Gran Buffet di Capodanno a bordo vasca, DJ Set, Brindisi di mezzanotte,

Accesso a tutte le aree della SPA, Speciali Cerimonie di Benessere, Show

Coreografici. Sono inclusi telo, ciabattine, accappatoio, shopper logata Monticello SPA e uno

Speciale Cadeau per gli Ospiti. Evento su prenotazione, i posti sono limitati.

Per ulteriori informazioni https://www.monticellospa.it/speciale-capodanno/

APERI-SPA

Un biglietto dedicato all’ingresso pomeridiano della domenica in abbinamento a un aperitivo in accappatoio. Musica lounge di sottofondo ed una proposta food sfiziosa per godersi del tempo all’insegna del relax e del benessere anche nel gusto.

AUFGUSS NIGHT

Ogni venerdì sera, dalle 19:00 alle 23:30, un intenso e variegato programma di Aufguss, in collaborazione con AISA, Associazione Italiana Saune e Aufguss, e con i migliori maestri cerimonieri nazionali e internazionali. Durante la serata sarà possibile partecipare agli eventi in modalità textile free, con telo in cotone o in fibra naturale oppure indossando un costume in tnt, che verrà fornito gratuitamente a chi lo desidera.

FITNESS

Monticello FIT propone un’area di oltre 1.000 mq attrezzata con le migliori tecnologie per l’allenamento firmate Technogym, due sale corsi e ampie vetrate panoramiche. Oltre ad una vasta scelta di corsi basati sulle più moderne tecniche di allenamento, dalla tonificazione e potenziamento muscolare all’attività aerobica e cardiovascolare, a Monticello FIT è presente uno staff altamente qualificato per aiutarti a raggiungere con programmi personalizzati i tuoi obiettivi. Continuano le speciali promozioni fitness per tutto il mese di ottobre.

CERIMONIE DI BENESSERE

Nell’ingresso è inclusa una Cerimonia di Benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata e un Aufguss. Le Cerimonie di Benessere sono fruibili tutti i giorni:

- dal lunedì a giovedì dalle ore 10 alle ore 21.30

- il venerdì dalle ore 10 alle ore 24.00

- il sabato dalle ore 9 alle ore 24

- la domenica dalle ore 9 alle ore 21.30

Le attività prenotabili sono, AUFGUSS, AUFGUSS SHOW, BAGNO SONORO, ICE SKIN, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA VISO AL MIELE, ORIENTAL BEAUTY CARE, SAVONAGE, SCRUB CORPO, ACQUA GYM.

CHIUSURE DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023

• 24 Dicembre chiusura ore 18:00. La reception rimarrà aperta fino alle 19:00 per la vendita di voucher regalo.

• 25 Dicembre chiuso

• 31 Dicembre chiusura ore 17:30 e riapertura per la serata di Capodanno con ingresso dalle 19:30 alle ore 2:00

• 1 Gennaio apertura ore 14:00