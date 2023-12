La malattia di Parkinson, affrontiamola insieme: a Como un seminario aperto a tutti

La biblioteca comunale Paolo Borsellino ospiterà il 15 dicembre 2023, dalle ore 15 alle 17.30, un seminario informativo dedicato alla demenza e alla malattia di Parkinson. L'evento, a cura della dottoressa Luz Dary Grossi, psicologa esperta nel settore, rappresenta un'importante opportunità per coloro che desiderano approfondire la comprensione di queste patologie e per coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti nella loro gestione.

Il programma del seminario

Presentazioni iniziali per creare un contesto informativo e accogliente.

Analisi delle diverse tipologie di demenza e delle loro caratteristiche cliniche.

Approfondimento sulla malattia di Parkinson, focalizzandosi sui sintomi clinici.

Esplorazione del legame tra la malattia di Parkinson e il declino cognitivo.

Discussione sulla gestione dei disturbi cognitivi e comportamentali delle persone affette da demenza.

La partecipazione all'evento è gratuita, ma è consigliabile confermare la propria presenza in anticipo, considerando il numero limitato di posti disponibili. Per ulteriori informazioni e per effettuare la registrazione, è possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo demenza.como@gmail.com.

Questo seminario mira a fornire una panoramica approfondita e accessibile su argomenti di grande rilevanza per la salute mentale, offrendo al pubblico l'opportunità di apprendere e condividere esperienze in un ambiente informativo e accogliente.