Donati all'ospedale Sant'Anna 5 ventilatori polmonari

Cinque ventilatori polmonari in dona all'Ospedale Sant'Anna. E' il bel gesto della Delegazione di Lombardia dell’Ordine di Malta nei confronti del territorio comasco.

L'ordine di Malta ha ricevuto dalla Fondazione Geronimo Stilton la donazione di dieci ventilatori polmonari per un valore totale pari a 145 mila euro. La Delegazione ha inviato cinque presidi sanitari all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e gli altri cinque sono stati consegnati ieri, 2 marzo 2022, all’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia. “Siamo fieri di aver potuto partecipare anche in quest’occasione ad una operazione benefica in favore di chi opera tutti i giorni per i più fragili e bisognosi del nostro tempo” hanno commentato il dottor Angelo Maria Calati, chirurgo dell’ospedale Sant’Anna e responsabile sanitario della Delegazione, e la dottoressa Tiziana Perfetti, volontaria della Delegazione che ha coordinato l’operazione. “Ringraziamo l’Ordine di Malta e la Fondazione Geronimo Stilton per la vicinanza e il supporto che costantemente danno alla nostra realtà” ha tenuto a sottolineare il dottor Matteo Soccio, direttore sanitario di Asst Lariana.