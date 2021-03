Quando farò il vaccino covid? Il sito che ti dice quanto dovrai aspettare in base alla tua età

Molti cittadini se lo stanno chiedendo da diversi giorni. Quando farò il vaccino? Per rispondere a questo quesito una startup polacca ha messo a punto un software che, sulla base del ritmo sinora sostenuto, indica ad ognuno quando sarà il suo turno di vaccinazione.

Omnicalculator, questo il nome del programma che calcola l’attesa per il vaccino contro il Covid-19, pur basandosi su dati che possono variare rapidamente, può dare un’idea sugli orizzonti temporali di attesa.

Trovate il calcolatore per quantificare l'attesa ipotetica a questo link.

Calcolatore per l'attesa per il vaccino

Per calcolare il tuo probabile posto nella coda per il vaccino per il Covid bisogna inserire la propria età: più si è avanti con l'età e prima si verrà chiamati per essere vaccinati.

Viene data la precedenza agli operatori sanitari, agli ospiti o ai lavoratori di una RSA, alle donne incinta, alle persone estremamente vulnerabili, alle persone con aumentato rischio clinico, ai lavoratori dei servizi essenziali.

Una persona di 35 anni, ad esempio, avrebbe davanti a sé tra 21.227.196 e 34.577.605 persone nella coda per il vaccino in Italia.

Prendendo in considerazione il tasso di vaccinazione pari a 1.166.000 a settimana e il tasso di copertura vaccinale pari a 70.8%, dovrebbe ricevere il vaccino tra il 6/11/2021 e il 15/4/2022.

La seconda dose le/gli dovrebbe essere somministrata tra 27/11/2021 e 6/5/2022.

Questo strumento fornisce, quindi, un quadro che evidenzia quanto le vaccinazioni stiano procedendo a rilento e quanto sia necessaria un'accelerata. Bisogna sottolineare che questo mezzo vuole dare un'idea indicativa di quando ci si potrà vaccinare. Non ha però nessuna pretesa di scientificità.

