Como, vaccinazioni obbligatorie, nuovo portale: tutte le richieste (prenotazioni, disdette, certificati vaccinali)

Per tutte le richieste relative alle vaccinazioni obbligatorie (previste per la fascia di età 0-16 anni), dal 6 aprile sarà attivo un nuovo servizio on-line. Attraverso il portale https://vaccinazioni. asst-lariana.it/ si potranno effettuare le seguenti attività: disdire/riprogrammare un appuntamento; richiedere un certificato vaccinale; programmare un appuntamento; registrare i dati vaccinali.

Oltre alle vaccinazioni obbligatorie, rientrano nei servizi fruibili on-line le richieste per la profilassi per i viaggiatori internazionali e alcune tipologie di vaccinazioni per gli adulti (ad esempio quelle consigliate per le categorie a rischio).

Per accedere al portale è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica personale dove verrà inviato un codice per la verifica della validità della mail indicata; disporre dei documenti richiesti (che dovranno essere allegati, anche in formato tipo foto, ossia come jpg) e che vengono specificati nel momento in cui si accede al singolo servizio (ad esempio la carta d'identità). Le richieste possono essere presentate anche per un altro soggetto purchè si sia in possesso dei documenti necessari e dei dati richiesti.

Il nuovo servizio si affianca al numero verde 800 89 35 26 attivo, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30.

Per quanto riguarda le vaccinazioni delle donne in gravidanza (vaccino antipertosse), è possibile scrivere una mail a vaccinazioni.gravide@asst- lariana.it indicando generalità, residenza, numero di telefono e settimana di gestazione. Il servizio vaccinale provvederà poi a comunicare la sede e la data dell'appuntamento.

Il servizio, promosso dalla direzione Attività Cliniche del territorio (Dact) di Asst Lariana, rappresentata da Giuseppe Carrano, riguarda come detto, solo ed esclusivamente la tipologia di vaccinazioni indicate (vaccinazioni obbligatorie, profilassi per i viaggiatori internazionali, vaccinazioni per gli adulti) e non quindi la campagna vaccinale anti Covid 19, i cui canali informativi e di prenotazione sono quelli indicati da Regione Lombardia https:// prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it/