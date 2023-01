Tamponi e vaccini: il centro di via Napoleona chiuso il 6 gennaio

I punti tampone di Asst Lariana osserveranno un giorno di chiusura il 6 gennaio. Sabato 7 gennaio (con orario 8-12) e domenica 8 gennaio (con orario 8-10) sarà aperto il punto tamponi di via Napoleona. Da lunedì saranno aperti anche i punti tamponi di Menaggio e di Cantù (entrambi sono aperti nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10) così come quello di Como (dal lunedì al venerdì apertura con orario 7.30-12.30 e 13.30-15). L’accesso è consentito con la ricetta del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta/continuità assistenziale oppure con la prenotazione dell’appuntamento. E' inoltre possibile accedere in autopresentazione mostrando la disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio trasmessa da Ats Insubria (purchè siano rispettati i termini indicati per l'effettuazione del tampone).

Per quanto riguarda i vaccini antinfluenzali e anti-covid l'Hub vaccinale di via Napoleona sarà chiuso il 6 gennaio. Il 7 gennaio sarà aperto con orario 14-20 e così da lunedì 9 gennaio (l’Hub è aperto dal lunedì al sabato). I cittadini possono prenotare il proprio appuntamento attraverso il portale regionale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it oppure chiamando il call center al numero verde gratuito 800.894.545. All’Hub vaccinale i cittadini possono essere vaccinati contro l’influenza e il Covid e il vaccino antinfluenzale può essere co-somministrato con il vaccino anti covid.