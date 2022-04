Gli incontri con gli specialisti: "Storia di donne…. e di diagnosi"

In occasione della Open Week Onda, l’Ospedale Valduce, parte del Network Ospedali Bollini Rosa, promuove un incontro a più voci con specialisti di diverse discipline, esperti in comunicazione e di supporto sociale, con la partecipazione di associazioni del territorio comasco. Una diagnosi inattesa può cambiare la vita di ogni donna. Che sia rivolta a sé stessa o ad un congiunto, specie se un genitore o un figlio, o addirittura un figlio ancora non nato…

I relatori affrontano il momento della comunicazione, le reazioni e le possibilità di risposta alla diagnosi inattesa, seguendo un “vissuto raccontato”, attraverso le storie simboliche di quattro figure di donna. Li accompagnano in questo percorso diversi specialisti ed interverranno, a definire le opportunità di ascolto e supporto del territorio, i rappresentanti di diverse associazioni del Comasco, impegnate nel sostegno alle famiglie e in particolare alle donne in difficoltà.

L’incontro si svolgerà online, su piattaforma Teams, il giorno 20 aprile dalle ore 18.30 alle ore 20.30.

Storia di donne ...e di diagnosi

Presentazione e moderazione: La scelta narrativa

Dott.ssa Anna Tusei (Ginecologa)

Introduzione: Storie di donne…e di diagnosi

Dott.ssa Veronica Invernizzi (Psicologa)

Roberta e quei disturbi strani e indefiniti… storia di una donna e della sua diagnosi di neoplasia ovarica

Dott.ssa Clelia Casartelli (Oncologa) e Dott.ssa Valentina Borghesi (Psico-

oncologa) con Carla Merga (Noisempredonne)

Luisa e i “pensieri” di papà Edoardo…

Storia dell’impatto di una malattia neurodegenerativa sulla vita di una donna

Dott.ssa Chiara Tomasello (Neurologa) con Loredana Gandola (Case manager

nucleo dimissioni protette) e Sara Figliuolo (Servizi Sociali Valduce)

Arianna e il suo bambino “speciale

Storia della scoperta dell’autismo e del suo ingresso in famiglia, con l’apertura verso la società

Dott.ssa Rosetta Scigliano (Educatrice e Pedagogista) con Annalisa Martinelli

(Cascina Cristina – Abilitiamo Autismo)

Sharon e il suo “sogno” in pancia…

Storia di diagnosi prenatale, attese, risoluzioni, opportunità e ascolto

Dott.ssa Laura Guzzetti (Ginecologa) con Annalisa Gibotti (Ostetrica

Counselor)

La donna “trasparente”: il caregiving tra amore e giustizia

Dott.ssa Susanna Maria Taraschi (Bioeticista e counselor filosofico)