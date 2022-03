Settimana mondiale del glaucoma: le iniziative di Como

Il glaucoma è la seconda causa di cecità al mondo. In Italia si stima che circa un milione di persone siano affette da questa malattia, ma che la metà di loro non lo sappia. Una semplice visita oculistica può consentire di diagnosticare un glaucoma in fase iniziale o ancora non grave. È necessario, quindi, sottoporsi con regolarità a controlli oculistici, specialmente in presenza di fattori di rischio: età (dopo i quarant’anni), casi in famiglia. Contro questa importante patologia si svolge la Settimana mondiale del glaucoma. Anche Como si appresta a celebrarla con iniziative di informazione e sensibilizzazione, qui di seguito gli appuntamenti promossi dall sezione Uici Como.

Distribuzione opuscoli

- Martedì 8 marzo 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in occasione della Festa della Donna presso la sede Uici di Como di via Raschi 6.

- Giovedì 10 marzo 2022 dalle ore 9 alle ore 14 lungo la passeggiata "Lino Gelpi” di Como ed in via Simone Cantoni, 1 davanti a "Villa Olmo”.

- Sabato 12 marzo 2022 e domenica 13 marzo 2022 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17 presso la Sala Stemmi del Comune di Como di via Vittorio Emanuele II, 97 a Como, in occasione del service progetto Elisa – Prevenzione primaria dell’ambliopia in collaborazione con il medico oculista Roberto Magni.