Dopo più di vent'anni a Ponzate torna il medico di medicina generale

Sergio Incerrano, 63 anni, è il nuovo medico di medicina generale non solo di Albese con Cassano, ma anche di Tavernerio. Per la precisione il dottor Incerrano riceverà i paienti in tre studi, infatti come richiesto dal sindaco di Tavernerio avrà una sede anche nella frazione di Ponzate, la quale da oltre vent'anni non aveva un medico di famiglia, con comprensibili disagi per i cittadini.

Ad assistere Incerrano nell'organizzazione quotidiana del lavoro ci sarà la sua fidatissima segretaria Marialuisa Cerruti.