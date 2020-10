Comoneonato, quest'anno l'aggiornamento di Neonatologia è onlie: come iscriversi

Comoneonato, il consueto appuntamento annuale di aggiornamento tra gli esperti dei vari ambiti della Neonatologia e professionisti del settore (medici, medici in formazione, infermiere professionali, infermieri pediatrici ed ostetriche) quest'anno, per la sua sesta edizione, sarà on-line. Il percorso della Fad (formazione a distanza) si sviluppa attraverso sei sessioni con accreditamento Ecm: pneumologia, infettivologia, nutrizione, perinatologia, novità in tema di (rianimazione neonatale, ecografia polmonare, probiotici, Iugr e cuore, comunicazione, neonati di madri con patologia endocrina, neonato vittima di maltrattamento, caffeina, programma ParEnt) oltre ad uno spazio dedicato ai simposi con sessioni sponsorizzate e non accreditate Ecm. Per partecipare sarà necessario iscriversi compilando il form d'iscrizione disponibile online al link https://www.evincoincentive.it/ comoneonato e inviarlo all'indirizzo mail info@evincoincentive.it

Info e programma: https://www.evincoincentive.it/ event/comoneonato/

Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento posti; il corso sarà disponibile dal 19/10/2020 al 19/01/2021; i video delle lezioni possono essere visualizzati un numero illimitato di volte; il questionario Ecm dovrà essere compilato entro il 19/01/2021.

L'evento è organizzato dall'unità operativa di Neonatologia-Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Sant'Anna, diretta da Mario Barbarini ed è patrocinato dalla Società Italiana di Pediatria, dalla Società Italiana di Neonatologia, dalla Società Italiana di Medicina Prenatale, dall'Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, dall'Ordine dei Medici di Como, dall'Università dell'Insubria e dal Comune di Como.