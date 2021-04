La pandemia ha modificato il quotidiano delle nostre vite, accentuando le disuguaglianze ed evidenziando gli ambiti di maggiore fragilità. Inizialmente gli anziani, la generazione della nostra memoria, sono stati i più colpiti e travolti dalla pandemia. I più piccoli e i giovani, in particolare gli adolescenti, hanno subito danni non calcolabili, una generazione privata di opportunità di relazione, educativa e di gioco. Il mondo del lavoro ha penalizzato le categorie meno protette, le famiglie più disagiate. E l’universo femminile diventa un osservatorio privilegiato.

Anche quest’anno l’Ospedale Valduce, appartenente al Network Bollini Rosa di Onda, propone un incontro online di approfondimento e condivisione sul tema : “La salute della donna in epoca CoViD - Riflessioni sull’impatto della pandemia in ambito clinico e psicosociale”. L’incontro si svolgerà venerdì 23 aprile 2021 dalle 18.30 alle 20:00.

Saranno coinvolte diverse figure professionali: la Dott.ssa Anna Tusei ginecologa presso l’Ospedale Valduce, la Dott.ssa Veronica Invernizzi, psicologa presso il Polispecialistico Tu.La., la Dott.ssa Rosetta Scigliano, educatrice professionale e presidente della Associazione Tangram Onlus.

Tra le più penalizzate dalla pandemia sono state proprio le donne: il 90% dei posti di lavoro persi nel 2020 era al femminile, perché occupate nei settori più colpiti; hanno spesso acquisito compiti aggiuntivi durante il lockdown, sono state insegnanti, care givers per i parenti bisognosi di cura, hanno procrastinato i desideri di maternità e rinviata l’opportunità di cura e prevenzione.

Tuttavia le donne appaiono anche più resilienti, in grado di offrire le risposte giuste alla crisi e capaci di mettersi in gioco per ripartire. Laddove l’emergenza sanitaria rileva i punti deboli della società sono le donne per prime con l’empatia e la correttezza che le distinguono ad offrire uno sguardo di speranza e proposte di intervento per garantire equità e rispetto della dignità di ognuno.

La partecipazione, totalmente gratuita, sarà possibile mediante un link che verrà inoltrato alle persone interessate in risposta alla mail di prenotazione da inviare a smolteni@valduce.it