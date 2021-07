I rimedi naturali contro eritemi, scottature e ustioni solari

L'estate è arrivata, e con lei anche il desiderio di abbronzarsi e passare ore tra mare, lettino e sole . Ma, come tutti sappiamo, il sole, e in particolare i raggi UVA e UVB, fanno male alla pelle, così che risulta di fondamentale importanza utilizzare creme solari di qualità (e non scadute) su viso e corpo, come anche scegliere il giusto fattore di protezione solare (SPF) e non esporsi al sole nelle ore peggiori.

Se però non si applica in modo corretto la protezione solare, o se ne sceglie una con filtro protettivo troppo basso, il rischio di scottature ed eritemi solari diventa altissimo: vediamo quindi quali sono le conseguenze di queste spiacevoli problematiche e i rimedi naturali più efficaci per lenire la pelle e contrastare scottature, eritemi ed ustioni solari.

Scottatura, eritema o ustione?

Iniziamo cercando di capire la differenza tra scottatura, eritema ed ustione solare.

Eritema - l'eritema è una lesione della pelle dovuta a un processo infiammatorio causato dalla vasodilatazione dei capillari sottocutanei. L'eritema rientra nelle forme di allergia cutanea (allergia alla luce solare dovuta ad una particolare sensibilità della pelle al sole) e si manifesta con sintomi che possono comparire nei minuti o nelle ore successive all'esposizione al sole, come prurito, dolore, arrossamento improvviso e dolente della pelle, gonfiore, vesciche e bolle sulle aree del corpo esposte al sole e diversa pigmentazione (colorazione) della pelle esposta al sole.

Scottatura o ustione solare - le ustioni solari, o scottature, derivano da una esposizione alla luce ultravioletta (UV) intensa ed eccessiva. La quantità di esposizione al sole necessaria per produrre un’ustione varia in base a:

la quantità di melanina nella pelle;

la capacità della pelle di produrre altra melanina;

la quantità di raggi UV presenti nella luce solare al momento dell’esposizione.

Le ustioni solari causano arrossamento della pelle, dolore, gonfiore e vesicole fino ad arrivare, nei casi più gravi, a febbre, brividi, debolezza e shock, con pressione sanguigna molto bassa, svenimento e profonda debolezza. I sintomi possono iniziare 1 ora dopo l’esposizione e, solitamente, raggiungere il punto massimo entro 3 giorni (in genere tra le 12 e le 24 ore). Inoltre, è importante tenere presente che le persone che hanno subito gravi ustioni solari in giovane età sono a maggior rischio di sviluppare un cancro della pelle negli anni successivi, in particolare il melanoma, persino se non si espongono più al sole per il resto della loro vita.

Cosa fare in caso di eritemi e scottature solari

Il "primo soccorso" in caso di eritemi e scottature solari prevede l'utilizzo di:

impacchi freddi e altre applicazioni per lenire e raffreddare la pelle;

farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS);

in alcuni casi, e dietro prescrizione medica, creme antibiotiche specifiche per le ustioni.

Gli impacchi con acqua fredda, infatti, possono lenire le aree infiammate, così come altri prodotti naturali e idratanti, che però devono essere privi di profumi, che possono irritare o sensibilizzare la pelle. È bene cercare di evitare anche prodotti a base di petrolio, come la vaselina, e unguenti e lozioni contenenti anestetici, mentre le creme antibiotiche specifiche per le ustioni sono necessarie solo in caso di flittene (vescicole) gravi.

La guarigione completa della pelle richiede alcune settimane, ma inizia spontaneamente dopo alcuni giorni dall'ustione. Ricorda però di proteggere la pelle per le settimane successive, perché dopo la desquamazione della cute ustionata gli strati nuovamente esposti sono sottili e molto sensibili alla luce solare.

I rimedi naturali contro eritemi e scottature solari

Tra i rimedi naturali più efficaci e veloci per prendersi cura di scottature ed eritemi e contrastare prurito, bruciore e dolori troviamo:

impacchi di acqua fredda con decotti di calendula e camomilla - prepara il decotto, lascialo raffreddare e poi imbevi una garza da passare sulle zone da trattare: la calendula rigenera le pelle, mentre la camomilla la calma; in alternativa è possibile ricorrere anche al decotto di lavanda, dal forte potere lenitivo.

gel di aloe vera - l'aloe vera ha un eccezionale potere disinfettante e idratante, e può essere tranquillamente utilizzata anche in caso di scottature ed eritemi sul viso; l'importante è utilizzare il gel puro che produce la pianta o optare per una crema naturale a base di aloe, priva di profumi e ingredienti dannosi.

. fette di patate - tra i classici rimedi della nonna troviamo le fette di patate, da applicare direttamente sulle zone da trattare lasciandole in posa per circa 20/30 minuti; le patate, infatti, aiutano a lenire la sensazione di bruciore e prurito grazie alle loro proprietà antinfiammatorie e decongestionanti.

impacchi per il viso con yogurt e cetriolo - dal potere nutriente e rinfrescante, sono ingredienti perfetti per realizzare una crema da lasciar riposare sulla pelle del viso.

bagni con bicarbonato e farina di avena - il bicarbonato è un noto disinfettante naturale, mentre la farina di avena ha capacità lenitive, idratanti ed emollienti, così da nutrire la pelle e aiutare ad impedire la desquamazione.

Altri suggerimenti e consigli utili