Punto tamponi di via Napoleona: il sabato solo su prenotazione

A partire da questa settimana, l’accesso al punto tamponi di via Napoleona a Como, nella giornata del sabato, sarà consentito solo previa prenotazione. L’appuntamento andrà fissato chiamando il Punto unico di accesso ai numeri 031.5858227 e 031.5854322 il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Il Punto Tamponi si trova nel Padiglione Negretti dove è stato predisposto un ingresso dedicato e non è più possibile, pertanto, effettuare il tampone in modalità drive through.

Il Punto Tamponi di Como è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Dal lunedì al venerdì l’accesso è consentito su prenotazione attraverso il proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta/medici della continuità assistenziale o in autopresentazione (senza appuntamento) esibendo l’impegnativa. Il sabato l’apertura è dalle ore 10 alle ore 11 con accesso consentito solo con appuntamento (preso attraverso Mmg/Pls/Caa oppure contattando il Pua nei giorni e orari indicati).