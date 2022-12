Punti Tampone: via Napoleona chiuso il 1° gennaio

Venerdì 30 dicembre (con orario 7.30-12.30 e 13.30-15), sabato 31 dicembre (con orario 8-12) e lunedì 2 gennaio (con orario 7.30-12.30 e 13.30-15) così come i giorni successivi (sempre con orario 7.30-12.30 e 13.30-15), sarà aperto il Punto Tamponi di Como in via Napoleona (accesso da via Colonna). Il Punto Tamponi resterà chiuso domenica 1 gennaio. Venerdì 30 dicembre e lunedì 2 gennaio saranno aperti anche i Punti Tampone di Menaggio e di Cantù (entrambi sono aperti nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10). Accesso, come sempre, con la ricetta del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta/continuità assistenziale oppure con la prenotazione dell’appuntamento. E' inoltre possibile accedere in autopresentazione mostrando la disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio trasmessa da Ats Insubria (purchè siano rispettati i termini indicati per l'effettuazione del tampone).