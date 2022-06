Punto Prelievo di via Napoleona a Como: nuovo numero di telefono per la prenotazione

Per prenotare gli esami del sangue al Punto Prelievi di Como in via Napoleona sarà necessario telefonare al numero di Asst Lariana 031/585 5308 dalle ore 11 alle 12.30 il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. Viene, infatti, disattivato, per questa tipologia di servizio, il numero del call center di Regione Lombardia.

Come comunicato nei giorni scorsi al Punto Prelievi di Como resta l’accesso su prenotazione in quanto la sede del Punto Prelievi-Cup sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che partirà nel corso delle prossime settimane. Per tutta la durata del cantiere, prevista in sei mesi, il Punto Prelievi-Cup dovrà essere quindi spostato nell’area del Padiglione Negretti.

Per accedere al Punto Prelievi di via Napoleona la prenotazione, oltre che per telefono al numero sopra indicato, può essere effettuata online attraverso il servizio Zero Coda https://asst-lariana.zerocoda.it/ o attraverso il portale di Regione Lombardia https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/

Senza prenotzione

Ricordiamo con l’occasione, i Punti Prelievo di Asst Lariana dove, a partire dal 15 giugno, è possibile l’accesso diretto, senza prenotazione.

- Fino Mornasco il mercoledì e il venerdì dalle 7.30 alle 9

- Lomazzo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9

- Lurate Caccivio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9

- Mariano Comense dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9

- Maslianico martedì e giovedì dalle 7.30 alle 9

- Olgiate Comasco dal lunedì al venerdì dalle 7.40 alle 9

- Tavernerio mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9

- Ponte Lambro dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 9.30

- Cantù da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 9.30

- Menaggio da lunedì a venerdì dalle 7.40 alle 9.30

Prenotazione sempre possibile

Per i Punti Prelievo di Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Cantù e Menaggio i cittadini potranno comunque prenotare il proprio appuntamento on-line attraverso attraverso il servizio Zero Coda https://asst-lariana.zerocoda.it/ o attraverso il portale di Regione Lombardia https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/

Per quanto riguarda i Punti Prelievo di Centro Valle Intelvi, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, Campione d’Italia, l’accesso continuerà ad essere su prenotazione, come è sempre stato, con le seguenti modalità:

Centro Valle Intelvi, Porlezza e San Bartolomeo Val Cavargna: chiamando il numero 0344/33219 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 14.30.

Campione d’Italia: chiamando il numero 0041/91/6497107 oppure 0041/91/6497108 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 14 alle 16).

Tipologia esami Per quanto riguarda la tipologia degli esami eseguiti nei Punti Prelievo, si invita a verificare le informazioni pubblicate sul sito www.asst-lariana.it (cliccare sul banner nella home page Poliambulatori e Punti Prelievo).

Prenotazione già effettuata L’accesso diretto senza prenotazione è entrato in vigore il 15 giugno; i cittadini già in possesso di una prenotazione, mantengono il loro appuntamento già fissato (che può essere sempre disdetto nel caso si preferisca anticipare o spostare la data).