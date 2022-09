Punti Tampone: dall’11 settembre via Napoleona aperta anche la domenica 

Dall’11 settembre il Punto Tamponi in via Napoleona (accesso in auto da via Colonna) sarà aperto anche la domenica dalle 8 alle 10. L’estensione di orario si aggiunge all’apertura già assicurata dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15, il sabato dalle 8 alle 12. I Punti Tampone a Cantù (in via Caduti di Nassiriya) e a Menaggio (nel parco dell’ospedale) sono aperti dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda le modalità di accesso, si ricorda che è necessaria la prenotazione dell’appuntamento e che l’autopresentazione è ammessa solo presentando la ricetta redatta dal proprio medico curante o la disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio trasmessa da Ats Insubria (e purchè siano rispettati i termini indicati per l’effettuazione del tampone).