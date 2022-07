Ospedale Valduce, da settembre pronto soccorso pediatrico attivo nelle fasce orarie di maggiore affluenza

Il lavoro del Tavolo Tecnico tra ATS Insubria, ASST Lariana e Ospedale Valduce, integrato oggi della disponibilità dei rappresentanti dei Pediatri di Libera Scelta, ha prodotto un primo risultato a favore della rete pediatrica comasca. "Grazie alla collaborazione della direzione generale del Valduce - hanno fatto sapere da Ats Insubria con una nota stampa - si è pervenuti ad un primo accordo, finalizzato a mantenere i requisiti di qualità della rete attuale, che prevede la prosecuzione delle attività del Pronto Soccorso Pediatrico, a far data dai primi di settembre negli orari di maggior richiesta ed afflusso dei piccoli pazienti, e cioè nella serata e nelle ore notturne. E’ un primo risultato tangibile, che però non interrompe i lavori che continueranno per ricercare soluzioni assistenziali sempre più attuali e rispondenti ai bisogni della cittadinanza".