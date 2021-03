Sanità a Como: nuovo sistema di prenotazione on-line con ZeroCoda

E' stato attivato in questi giorni un nuovo sistema di prenotazione on-line attraverso ZeroCoda per coloro che necessitano di prendere un appuntamento per i servizi “Scelta e revoca del Medico” e “Protesi ed ausilii”.

Il nuovo servizio - che si affianca ai numeri di telefono e alle mail attivate fin dallo scorso mese di giugno per ovviare all'emergenza pandemica - consente al cittadino di scegliere direttamente tra le sedi, i giorni e gli orari disponibili quelli a lui più favorevoli.

Per evitare assembramenti e code l'accesso a tutti gli sportelli dei Servizi territoriali può avvenire, infatti, solo con appuntamento.

Cosa fare

Cliccare sul sito https://asst-lariana.zerocoda.it/ e selezionare nella voce "Presidio" che compare in alto a destra, la dicitura Servizi Aree Territoriali Scelta e Revoca del medico o Servizi Aree Territoriali Protesi ed Ausilii; selezionare quindi il servizio per cui si vuole effettuare la prenotazione, ossia la sede di riferimento (preferibilmente legata alla propria residenza); selezionare il giorno disponibile (sono quelli che compaiono nel calendario in grassetto; se non ci fossero date evidenziate nel mese corrente, controllare i mesi successivi) e l'orario disponibile; confermare quindi la prenotazione effettuata.

I servizi

I servizi, come detto, per i quali è stata attivata questa modalità - già in essere tra l'altro per la prenotazione degli esami del sangue - sono quelli legati all'ufficio Scelta e Revoca del medico e del pediatra che comprende anche assistenza sanitaria all'estero; iscrizione al servizio sanitario nazionale; tessera sanitaria/Carta nazionale dei servizi; rilascio credenziali per fascicolo sanitario elettronico e all'ufficio Protesi per fornitura presidi e ausili, ed assorbenza (per maggiori informazioni sui servizi è possibile consultare il sito www.asst-lariana.it).

Sistema innovativo

"Si tratta di un'innovazione che vogliamo testare e che se risulterà facilmente fruibile dall'utenza potrà essere in seguito implementata con l'aggiunta di ulteriori agende riservate ad altre prestazioni territoriali" osserva il direttore dell'Unità Operativa Complessa Aree Territoriali Carmine Paparesta, unità che afferisce in staff alla direzione socio-sanitaria di Asst Lariana.